jáV roce 1993 se fotograf Robin Crobert dostal do rozhovoru se skupinou žen v parku před budovou OSN v New Yorku. Ženy hovořily o tom, že žádný americký list řádně nezveřejnil válku v Sarajevu. Grabord, který je nejlépe známý svými filmy o kultuře mládeže ve státech, zorganizoval několik novinářských referátů. Newsweek A odletěla do Prahy, ze které odhadla, že by to bylo bezpečné místo pro samotnou cestu do bývalé Jugoslávie. Strávil tam tři roky a vyšel z desetiletí sovětské nadvlády nejen v České republice a Sarajevu, ale také v Albánii, Bulharsku, Polsku, Rumunsku a Maďarsku.

Většina Crabardových nepublikovaných obrázků v té době byla shromážděna v nové knize, Cesta, která nikde není. Zaměřuje se především na děti a mládež, někteří žijí v sirotčincích nebo jsou zdevastováni pádem války, jiní zkouší západní styl nebo se ztrácejí na rockových koncertech. Pozadím jejich života jsou často prázdné místnosti nebo vypálené budovy. Jasné oči mnoha z těchto mladých lidí vidí překvapivou temnotu, jako by bloudili ve školních přípravách na Apokalypsu. Tento snímek pořízený na tramvajové zastávce poblíž petrochemického závodu poblíž Prahy ze sovětské éry je jedním z nejznepokojivějších Crabardových snímků. I tak se zdá, že tři generace čekající na jízdu si možná nevědomky zahrály v nějakém směšně temném divadle.

Otřesné snímky transportu žen a dětí z Ukrajiny v posledních týdnech byly spojeny se snímky uprchlické krize po druhé světové válce. Grobertovy fotografie jsou připomínkou toho, že východní část kontinentu si teprve nedávno uvědomila ztráty z konfliktů a okupací. Jak říká v deníku v této knize: „Zdá se, že věci jdou do kruhu.“