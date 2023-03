Šéf Mezinárodní klubové federace řekl, že by měli soutěžit boxeři z Ruska a Běloruska

(Reuters) – Prezident Mezinárodní boxerské federace Umar Karimlev v pátek řekl, že sportovci z Ruska a Běloruska by měli mít možnost závodit pod jejich vlajkami.

Mezinárodní profesní asociace zrušila zákaz pro ruské a běloruské boxery loni v říjnu proti nařízením Mezinárodního olympijského výboru (MOV) v důsledku ruské invaze na Ukrajinu z 24. února loňského roku.

„Musí se zúčastnit. Nemělo by to být nějaké privilegium, které se poskytuje podle okolností. Každá mezinárodní federace by měla mít tato kritéria,“ řekl Karimlev agentuře Reuters.

„My jako mezinárodní asociace musíme chránit každého sportovce. Musíme pochopit, že pro sportovce je nejdůležitější, kdy se hraje státní hymna a kdy vlaje vlajka jejich země.“

„MOV může vydávat doporučení. Jeho charta jasně říká, že je nemožné potrestat sportovce nebo porušit jeho práva.“

Mezinárodní profesionální asociace zahájila disciplinární řízení celkem s 11 zeměmi za bojkot mistrovství světa kvůli zařazení ruských a běloruských boxerů.

Krimlevovo disciplinární řízení míří na generálního ředitele amerického boxu Mikea McAteeho, kanadského prezidenta boxu Ryana O’Sheu, prezidenta České boxerské asociace Marka Semáka, prezidenta Švédské boxerské asociace Per-Axela Sijoholma a prezidenta novozélandského boxu Steva Hartleyho.

„Máme k tomu jasné nařízení. Pokud někdo plánuje bojkot nebo něco podobného, ​​bude čelit disciplinární komisi,“ dodal Karmellev.

„Žádný sportovní funkcionář nemá právo stanovit hranice (země) sportovce. Pokud to uděláte (odsoudíte válku), můžete se zúčastnit.“

V loňském roce MOV upozornil na možnost vyloučení boxu z her v Paříži v roce 2024. Mezinárodní profesionální asociace byla zbavena účasti na olympijských hrách v Tokiu v roce 2020 a box nebyl zahrnut do předběžného programu her v Los Angeles v roce 2028, protože čekají reformy. schválené MOV.

„Bez nás by IBA už nedělala box. A zastrašování IBA a boxerské rodiny obecně hrozbou, že by box mohl být diskvalifikován – pokud se tak stane, pak by to olympiáda měla považovat nejen za ztrátu boxu, ale za ztráta krásnějšího sportu,“ řekl Karimlev.

