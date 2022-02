Živé aktualizace pro Rusko a Ukrajinu: Moskva nařizuje své síly do separatistických oblastí

Představitelé Bílého domu uvedli, že prezident Biden uvalí sankce na separatistické regiony na východě Ukrajiny, jejichž nezávislost Rusko v pondělí uznalo. kredit… Tom Brenner pro The New York Times

Představitelé Bílého domu v pondělí uvedli, že prezident Biden uvalí ekonomické sankce na dva odtržené regiony Ukrajiny, které prezident Vladimir Putin uznal za nezávislé, ale neuvalil žádné přímé sankce na Rusko.

Vysoký představitel administrativy, který mluvil s novináři pod podmínkou anonymity, aby diskutoval o vnitřních jednáních, řekl, že prezident Biden stále vyhodnocuje kroky Ruska v návaznosti na Putinův dekret nařizující jednotky do odtržených oblastí.

Úředník nevyloučil přísné sankce proti Rusku, ale řekl, že Spojené státy budou „hodnotit, co Rusko dělá, a nezaměřovat se na to, co Rusko říká“.

Úředník odsoudil hodinový projev pana Putina v pondělí a označil jej za „útok na myšlenku nezávislé a suverénní Ukrajiny“. Ve svém projevu pan Putin tvrdil, že Ukrajina vděčí za vznik svého státu Sovětskému svazu.

Zdá se, že omezená povaha počátečních sankcí má umožnit Spojeným státům a jejich evropským spojencům zachovat agresivnější sankce, které pohrozily uvalením na Moskvu, pokud pan Putin pošle ruské ozbrojené síly na Ukrajinu, s malou vyhlídkou na diplomatické řešení.

Evropští spojenci ruský krok odsoudili jako porušení mezinárodního práva a uvedli, že podporují sankce. Relativní zdrženlivost amerických kroků by ale mohla odrážet i debaty mezi spojenci o tom, jaké kroky by Rusko mělo podniknout, které by měly vést k úplným sankcím, a obtížnost vypracování jednotné a přiměřené reakce na dodatečné kroky pana Putina.

Tisková tajemnice Bílého domu Jen Psakiová v prohlášení označila Putinův krok za „zjevné porušení mezinárodních závazků Ruska“ a uvedla, že Biden brzy vydá exekutivní příkaz zakazující investice, obchod a financování s lidmi v obou zemích. regiony Ukrajiny.

„Aby bylo jasno: Tato opatření jsou samostatná a budou doplněna rychlými a nebezpečnými ekonomickými opatřeními, která připravujeme v koordinaci se spojenci a partnery v případě ruské invaze na Ukrajinu,“ uvedla v prohlášení paní Psaki.

Na Bidena však byl ze strany členů obou stran vyvíjen tlak, aby jednal rychle a důrazně s plným souborem sankcí.

„Je čas zpřísnit sankce“ a že Evropa podpoří silnější opatření, řekl na CNN představitel John Garamendi, kalifornský demokrat, který je v Bruselu na jednání se spojenci.

Senátor Lindsey Graham, republikán z Jižní Karolíny napsal na twitter „Putinovo rozhodnutí vyhlásit východní Doněckou a Luhanskou autonomní oblast v rámci Ukrajiny je porušením minských dohod a vyhlášení války lidu Ukrajiny.“

přidal: „Jeho rozhodnutí musí být okamžitě splněno přísnými sankcemi za zničení rublu a rozdrcení ruského ropného a plynárenského sektoru.“

Odpověď Bidenovy administrativy odrážela reakce evropských spojenců na hodinové vystoupení pana Putina, který rozzlobeně vysílal desítky let ruských stížností na Ukrajinu, NATO a Spojené státy.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová kritizovala pana Putina, říká na twitteru Ruské uznání obou regionů „je flagrantním porušením mezinárodního práva, územní celistvosti Ukrajiny a minských dohod“.

Ve společném prohlášení s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem oba lídři napsali, že EU „odpoví uvalením sankcí na osoby zapojené do tohoto nezákonného činu“ a že „opakuje svou neochvějnou podporu nezávislosti, suverenitě Ukrajiny“. a územní celistvost v jejích mezinárodně uznávaných hranicích.“

Představitelé Bílého domu uvedli, že Biden mluvil s Volodymyrem Zelenským, prezidentem Ukrajiny, 35 minut po ukončení projevu pana Putina. Paní Psakiová neposkytla žádné podrobnosti o hovoru, ale uvedla, že USA „pokračují v úzkých konzultacích se spojenci a partnery, včetně Ukrajiny“.