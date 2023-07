Archeologové v pásmu Gazy našli hroby a rakve na hřbitově z římské éry

Archeologové z Gazy objevili na 2000 let starém římském hřbitově, který tam byl náhodně objeven loni, nejméně 125 hrobek, z nichž mnohé mají uvnitř kostry, a dvě olověné rakve.

„Je to poprvé, co v Palestině objevíme hřbitov se 125 hroby, a toto je poprvé v Gaze, co objevíme dvě olověné rakve,“ řekl v uveřejněném rozhovoru Pondělí.