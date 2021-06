Karlovarský filmový festival v České republice se plánuje vrátit v srpnu

Share on Facebook

Prázdná místa za soškou Křišťálový glóbus v kině jsou vidět před zahájením zahajovacího ceremoniálu, protože Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech zahajuje národní program, který přináší své filmy do kin po celé zemi poté, co byly po vypuknutí hlavní události zrušeny hlavní události. coronavirus disease (COVID-19) in Karlovy Vary, Czech Republic, July 3, 2020. REUTERS / David W Cerny

PRAHA (Reuters) – Karlovarský filmový festival v České republice se sídlem v západním městě Spa plánuje v roce 2021 znovu rozjet červený koberec, přičemž organizátoři se v úterý otevřou později než obvykle. Festival, který byl zahájen v roce 1946 v tehdejším Československu, je nyní jednou z předních filmových událostí ve střední a východní Evropě. To se stalo online až v roce 2020 kvůli pandemii COVID-19. Vzhledem k tomu, že tempo očkování se zrychlovalo a počty infekcí se v zemi 10,7 milionu zpomalily, organizátoři uvedli, že plánují akci na 20. a 28. srpna, později než obvykle začátek července. „Doufáme, že se očkování v příštích měsících významně pohne, a tím bude kontrolovat epidemiologickou situaci, aby bylo možné zajistit maximální bezpečnost festivalu pro hosty a návštěvníky,“ uvedl ve svém prohlášení prezident festivalu Jerry Bartoska. . Dále uvedl, že následný start byl jednorázový a že 56. ročník příštího roku bude naplánován na začátek července. Přátelská a neformální atmosféra Karlových Varů, jednoho ze čtyř hlavních evropských filmových festivalů, láká v pravidelných letech desítky tisíc návštěvníků, z nichž mnozí spí ve stanech. Minulé události se zúčastnily hvězdy jako Sharon Stone, Robert Redford a Julianne Moore. Česká vláda začala uvolňovat omezení COVID-19, i když prozatím zůstávají hotely zavřené. (Zpráva Roberta Muellera; Úpravy Jasona Hovetta) Naše kritéria: Zásady důvěryhodnosti společnosti Thomson Reuters.