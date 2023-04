Stát Iowa přidal pár přechodů ženské obruče | Zprávy, sport, práce

AMES – Trenér basketbalistů státu Iowa Bill Finley ve čtvrtek oznámil přidání dvou přestupů na soupisku pro ročník 2023-24.

Sacramento State transfer Isnelle Natabou a Truman State transfer Hannah Belanger se připojí k Iowa State letos v létě.

„Náš tým tvrdě pracoval na hodnocení hráčů v bráně,“ řekl Fennelly. „Jako vždy to začíná hledáním kvalitních lidí, kteří přijmou a rozšíří cestu Iowa State na parketu i mimo něj. Cítili jsme, že potřebujeme přidat skóre, hloubku a herní zážitek. Jsem nadšený, že tyto dva můžeme přidat do Cyclone. rodina.“

Natabou je 6 stop-5 centrum od České Lípy, Česká republika. Byla nováčkem konference Big Sky 2021-22 a výběrem prvního týmu All-Big Sky 2022-23.

Natabou hrál rok basketbalu na Iowa Western Community College, než strávil dvě sezóny v Sacramento State. Zbývají jí dva roky způsobilosti v Iowě.

Natabou nastoupil do všech 33 zápasů a dovedl Hornets k rekordu 25-8, což je jejich nejvíce vítězství v jakékoli sezóně, 2022-23 Big Sky Championship a jejich první vystoupení v programu NCAA. Byla druhá v týmu v bodování, zatímco vedla tým v doskocích, průměrně 15,8 bodů a 9,4 doskoků na zápas.

„Isanelle nám dává hloubku, kterou tolik potřebujeme na postu, což je vždy důležité,“ řekl Fennelly. „Je velmi fyzická v pokutovém území a má vysoké skóre a počet návratů jako celokonferenční hráčka. Izzy má velmi charismatickou osobnost, která jí umožní okamžitě se spojit s našimi fanoušky.“

Ntabo střílel 64,2 procenta od podlahy a měl průměr přes blok na zápas.

Belanger je 5-8 strážce z Graftonu ve Wisconsinu, dvojnásobný hráč WBCA All-American a 2022-23 Great Lakes Valley Conference Player of the Year. Po čtyřech letech hraní v Truman State bude mít rok způsobilosti vstoupit do Hurricanes.

Bellanger získal ocenění GLVC čtyřikrát za čtyři roky, včetně toho, že byl třikrát jmenován jednomyslným výběrem prvního týmu a v roce 2019-20 byl jmenován nováčkem roku.

„Hannah zaznamenala velký úspěch jako dvojnásobná 2-All-American,“ řekl Finelli. „Její procenta střelby jsou fantastické a její schopnost skórovat na všech třech úrovních je přesně to, co v oceánu potřebujeme. Hana je tvrdohlavá a soutěživá a naši fanoušci budou rádi sledovat její hru.“

Belangerová ve svých čtyřech sezónách jako Bulldogs zaznamenala průměr 17,4 bodu na zápas, včetně nejlepších 21,3 bodu v kariéře v sezóně 2022-23. Vlastní 44,8 procenta branek z pole a 40,8 procenta střílí zpoza oblouku a svůj čas v Truman State zakončila s 294 třemi body.

