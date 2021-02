V Mexiku si Arizona Coyotes klade za cíl hrát své venkovní zápasy NHL

Pokud jde o předváděcí hry NHL, Arizona Coyotes stěží dostala příležitost zúčastnit se.

Je to jeden z mála týmů, které se nikdy nezúčastnily Winter Classic nebo série stadionů, což jsou každoroční události ligy od roku 2008, s výjimkou roku 2013 kvůli pracovním sporům v této sezóně.

Existuje celá řada teorií, proč vlci nejsou ve směsi. Ale protože se NHL tento víkend připravuje na zápasy NHL Outdoors na hrách Lake Tahoe v severní Nevadě, vedoucí týmu a generální ředitel Xavier Gutierrez doufá, že Coyotes budou jedním z týmů, které budou hrát tam, kde NHL nehrála: Mexiko.

Více:Zpráva výtky Arizony Coyotes kritizující postupy týmové práce a organizační kulturu

„To mě hodně zaměstnává, protože si myslím, že mezinárodní expanze v Latinské Americe, do Mexika, je velkou příležitostí,” řekl Gutierrez. „Viděl jsem ho v NBA, viděl jsem ho v NFL, viděl jsem ho v Major League Baseball. Myslím, že NHL je … Má na to šanci a my chceme být na vrcholu. “

NHL má historii hraní her v zahraničí. Liga pořádá od roku 2017 zápasy pravidelné sezóny ve Švédsku a České republice – několik časových pásem daleko od Severní Ameriky -, což má za následek zastavení těchto návštěv v roce 2020 kvůli pandemii COVID-19.

Světové série 2020 se měly konat v České republice a ve Finsku.

NHL pořádala zápasy také v Japonsku, Číně a Portoriku. Kojoti odehráli v říjnu 2010 v Praze dva zápasy, ale neúčastnili se stadionu ani venkovní hry.

V Mexico City by to byl logický zápas. Coyotes je první tým NHL v historii s většinovým vlastníkem Latino Alexem Meruelem a prezidentem Gutierreze, který se narodil v Mexiku.

Žádné týmy NHL nejsou geograficky blíže k mexickým hranicím než týmy z jižní Kalifornie a Coyotes. A pokud ne králové Los Angeles nebo Anaheim Ducks, Vegas Golden Knights by byla rozumná sleva, protože všechny čtyři trhy na jihozápadě mají velkou populaci mexických a mexických Američanů.

Phoenix Suns si v základní části užil úspěšné výlety do Mexico City na zápasy NBA. Arizona Diamondbacks konala zápasy v Mexiku a Arizona Cardinals hrála také v Mexico City.

Coyotes se snaží proniknout do Latino fanouškovské základny Valley v rozsahu, jaký dosud neviděl, a hra nebo série v Mexiku, s časovým odstupem jen jedné hodiny až dvou hodin v závislosti na ročním období, může mít na tyto snahy trvalý dopad.

Navíc jde o nezmapovanou oblast NHL.

Zatímco Gutierrez připustil, že zklamal Coyotes, kteří tento víkend nebyli zvažováni pro Lake Tahoe, řekl, že speciální hry, jako je tato, jsou to, čeho chce být organizace součástí. V sobotu odpoledne hrají dva soutěžící z Arizonské ligy, když se u jezera setkají Colorado Avalanche a Vegas. Následujícího dne hrají Boston Bruins a Philadelphia Flyers navzájem.

„Dali jsme lize jasně najevo, že chápeme, co to znamená být o zážitcích a zábavě,“ řekl Gutierrez. „Musím hodně uznat NHL, že si uprostřed této pandemie mysleli (Tahoe). Myslím, že je to skvělý nápad.“

Kouč kojotů Rick Tuchit řekl, že takové speciální zápasy pro hráče hodně znamenají. Zúčastněte se Winter Classic Legends hraných na Heinz Field v Pittsburghu koncem roku 2010.

„Každý hráč by si to měl vyzkoušet,” řekl Tuchit. „Je to tak zábavné.” „Takže jednoho dne to naši hráči možná zažijí.“

Více:NHL aktualizuje pravidelný program sezóny Coyotes po odložení versus Wild, Avalanche

Kontaktujte Jose Romero na [email protected]. Najděte ho na Twitteru na adrese Vložte tweet