Soud s Trumpem: Desítky porotců byly odmítnuty, protože tvrdí, že nemohou být nestranní

Trump popírá, že by falšoval obchodní záznamy, aby skryl placení úplatků pornohvězdě Stormy Danielsové.

„Nemohla jsem to udělat,“ nechala se slyšet jedna potenciální porotkyně, když odcházela od soudu v pondělí.

Propuštění naznačovalo, jak těžké bude najít skupinu 12 nestranných porotců v případu, který se týká vysoce sledovaného sexuálního skandálu bývalého prezidenta, který znovu kandiduje do Bílého domu.

Osmnáct lidí bylo náhodně umístěno do poroty a jeden po druhém odpovídali na dotazník.

Muž ze středního Manhattanu řekl, že četl Wall Street Journal. Další z Upper West Side řekl, že mezi jeho zvyky v rádiu patří poslech všeho, co vysílá, když je v koupelně. Později objasnil, že měl na mysli NPR.

Žena byla dotázána: „Máte nějaké vyhraněné názory nebo pevné přesvědčení o bývalém prezidentovi Donaldu Trumpovi nebo o skutečnosti, že je současným prezidentským kandidátem, což by narušovalo vaši schopnost být spravedlivým a nestranným porotcem?

Rozkaz byl rozšířen o příbuzné zúčastněných poté, co Trump na sociálních sítích zaútočil na dceru soudce Merchana.

Kancelář okresního prokurátora na Manhattanu požádala soudce Merchana, aby Trumpovi udělil pokutu v celkové výši 3000 dolarů (2400 liber) za tři příspěvky. To zahrnuje sobotní příspěvek, kdy jeho bývalý právník – a budoucí svědek soudního procesu – nazval Michaela Cohena „zneuctěným právníkem a zločincem“.

Soudce odmítl povolit přehrání zvukového záznamu porotcům, ale řekl, že žalobci se mohou odvolávat na to, co Trump řekl na pásce.

Patřili mezi ně muž, který celé hodiny hrál na The Star-Spangled Banner na flétnu, a imitátor Trumpa s blond parukou a červenou kravatou.

Pokud by byl Trump odsouzen, byl by prvním nominantem velké strany, který by kandidoval na prezidenta jako odsouzený zločinec. Žádný zákon mu v tom nebrání.