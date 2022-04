Vyznamenejte „ortodoncii“ na Filmfestu v Drážďanech

TEHERÁN – Film „Ortodontics“ íránského režiséra Mohammada Rezy Maighaniho získal zvláštní uznání poroty na německém Mezinárodním festivalu krátkých filmů Fest Drážďany, oznámili v neděli organizátoři.

Film získal zvláštní uznání v mezinárodní soutěži krátkých filmů Golden Horseman, kterou posuzovala porota ve složení Mariana Hristova, John Canciani a Martina Scarpelli.

„Tento film mezi soutěžními tituly vyčnívá: groteskní, surrealistický, nápaditý, originální a barevný, ale zároveň neprůhledný,“ uvedla porota ve svém prohlášení.

Film sleduje Amitis, náctiletou dívku, která vždy musela nosit ortodontickou pokrývku hlavy a ortodontickou léčbu ji stresuje. Najednou udělá něco divného se svou kamarádkou Sarah.

Íránské filmy „Čtvrtá zeď“ a „Tvar“ se promítaly i v dalších kategoriích festivalu, ale cenu nezískaly.

Film Heltzear v režii Mikela Gurrey ze Španělska získal finanční odměnu 7 500 eur a Zlatého rytíře za nejlepší krátký film.

„Název filmu vychází z Acts of Holding on, Growing and Reaching,“ uvedla porota.

„Zobrazuje proces překonávání osobního smutku pramenícího z dědictví kolektivního traumatu prostřednictvím fyzických výzev. Posílením těla a tím posílením mysli nachází hlavní hrdina způsob, jak se dívat dopředu. Intenzivní vyprávění a soudržný styl filmu je jednoduše strukturovaný , přesto mnohovrstevný,“ dodala porota. opět dokazuje, že méně je více.

Anxious Body, japonsko-francouzská koprodukce Yoriko Mizushiri, získala finanční odměnu 7 500 EUR a Zlatého rytíře za nejlepší krátký animovaný film.

Porota ve svém prohlášení uvedla: „Tento film lechtá diváka prostřednictvím zkoumání textur a forem, stejně jako mnohostranných vjemů lidského těla. Prostřednictvím intimního a nejednoznačného zkoumání demonstruje blízkost slasti a bolesti. hmatatelný, snový a kontemplativní film podtrhuje autorův osobitý umělecký styl z hlediska vizuální estetiky a zvukového designu.“

Mezinárodní diváckou soutěž Golden Knights a finanční odměnu 3 000 eur získala „Mily Tati“ („LOVE, Dad“), česko-slovenská koprodukce Diany Cam van Nguyen.

Film „Techno, Mama“ režiséra Soliuse Paradenskase z Litvy byl vybrán jako nejlepší film v Mezinárodní soutěži mládeže.

Foto: „Ortodoncie“ od íránského režiséra Mohammada Rezy Maighaniho.

MMS / Yao