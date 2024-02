Maďarsko je připraveno v pondělí schválit vstup Švédska do NATO

BUDAPEŠŤ, Maďarsko (AP) – Hlasování v maďarském parlamentu o ratifikaci švédské žádosti o vstup do NATO by se podle vysoce postaveného člena vládnoucí strany Fidesz v zemi mohlo uskutečnit již v pondělí. To by ukončilo více než 18měsíční průtahy nacionalistické vlády, které frustrovaly maďarské spojence.

Šéf bloku Fidesz Matej Kocsis v dopise adresovaném v úterý předsedovi parlamentu požádal o naplánování hlasování na úvodní den jarní schůze, která začíná v pondělí.

Fidesz, který opakovaně protestoval proti hlasování o této otázce, se rozhodne podpořit švédskou snahu připojit se k transatlantické vojenské alianci, napsal Kocsis.

Maďarsko je jedinou zemí z 31 členů NATO, která neratifikovala žádost Švédska. maďarská vláda Čelí rostoucímu tlaku Přesun po odložení přesunu více než rok a půl od přijetí nové země do vojenské aliance vyžaduje jednomyslný souhlas.

Neděle, Oboustranná skupina amerických senátorů navštívila Maďarsko Oznámili, že předloží Kongresu společnou rezoluci odsuzující tato obvinění Demokratický úpadek V zemi vyzval premiéra Viktora Orbána, aby co nejdříve pokročil ve schválení přistoupení Švédska.

Senátor Chris Murphy, demokrat z Connecticutu, v neděli v Budapešti řekl, že členové maďarské vlády a strany Fidesz se odmítli sejít s delegací – což nazval „podivným a znepokojivým“ – ale řekl, že odpovědnost spočívá na dlouho- období. Vedoucí služby bude tlačit na hlasování.

„Jsme zde dostatečně moudří, pokud jde o politiku, abychom věděli, že pokud si to premiér Orbán přeje, aby se to stalo, Parlament může pokračovat,“ řekl.

Orban čelil izolaci za maření klíčových rozhodnutí přijatých jeho mezinárodními spojenci, včetně kapitulace Zátarasy Financování EU pro Ukrajinu s omezenou hotovostí.

Jeho vláda trvala na tom, aby švédský premiér Ulf Kristersson navštívil Budapešť, aby rozptýlil obavy z toho, že švédští politici mluví neuctivě o zdraví maďarské demokracie.

Ale v A Adresa státu národa v Budapešti Orbán v sobotu naznačil, že maďarský zákonodárný sbor může brzy ustoupit.

„Je dobrou zprávou, že náš spor se Švédskem se chýlí ke konci,“ řekl. Dodal: „Směřujeme k ratifikaci vstupu Švédska do NATO na začátku jarního zasedání parlamentu.“

Orbanův tiskový ředitel oznámil, že Christerson v pátek navštíví Budapešť kvůli diskusím o obranné a bezpečnostní spolupráci, a dodal, že výsledky schůzky budou oznámeny na tiskové konferenci.

V reakci na zprávy o blížícím se hlasování švédský ministr obrany Pall Jonsson ve Stockholmu řekl, že Švédsko to „přirozeně vítá“.

„Je to samozřejmě velmi vítáno,“ řekl Johnson.

K této zprávě přispěl spisovatel Associated Press Jan M. Olsen v Kodani v Dánsku.