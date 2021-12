Nemocnice v severním New Yorku jsou zahlceny zvýšeným počtem případů Covid

COVID-19 je Rozšířené V okrese Warren, kde je 93 případů na 100 000 obyvatel, což je asi 5krát více než ve městě New York. Míra pozitivních testů na virus je 12 procent ve srovnání se 2 procenty v New Yorku.

Přesto se zdá, že skrývání roušek v místních obchodech v Glens Falls není běžné, a to i v případě center urgentní péče a nemocnic plných pacientů, kteří hledají testy a schůzky. Proočkovanost celé populace v kraji je 72 procent, což je ve skutečnosti více než průměr ve státě 69 procent, ale kombinace vhodných preventivních opatření, slábnoucí imunity a zvyšující se infekce v deltě žene případy tam, stejně jako jinde.

V této oblasti je to příliš špatné,“ řekl Dr. Jeremy DeBarry, rodinný lékař z Hudson Headwaters Health Network, která slouží Warrenovi a okolním okresům, který se nakazil Covidem, když se rozšířil mezi jeho rodinou, přestože byl plně očkován. . „Nemyslím si, že se to zlepší. Doufám, že se to nezhorší.“

Erie County, kam patří Buffalo, zaznamenal v posledních týdnech jeden z největších nárůstů počtu hospitalizací ve státě. Erie County Medical Center je plné, protože pacienti čekají na příjmu na pohotovost. Mezitím je v nemocnici, která má v současnosti asi 3600 zaměstnanců, 500 pracovních míst, uvedli ředitelé nemocnice.

Ve stejném vzoru jako v Glens Falls existují pacienti – 52 z nich -, kteří mohou být propuštěni, pokud pro ně mají místo pouze pečovatelské domy nebo skupinové domy. Úředníci uvedli, že zatímco nemocnice neodmítá lidi, kteří vyhledávají péči, 10 až 20 procent lidí, kteří přijdou na pohotovost, odejde, aniž by viděli, protože čekací doby jsou příliš dlouhé.

„Konvergence problémů je to nejhorší, co jsem v životě viděl,“ řekl Tom Quatrush, generální ředitel lékařského centra. „Tyto velké objemy jsme měli již dříve, ale mohli jsme je přesunout jinam a měli jsme personál, který objem zvládl. Ocitli jsme se v situaci, kdy nedostatek personálu v širší komunitě a v nemocnici vytváří dokonalou bouři.“