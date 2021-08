Silný český dokument Staňte se svědky sovětské invaze v roce 1968

Filmový festival v Karlových Varech: Režisér John Sickle vytvořil svůj film z dávno ztracených scén okupace a promítl jej při 53. výročí akce.

Je těžké si představit časově náročnější a zdokumentovanější dokument než „Obnovení okupace“ Johna Sikkiho, které mělo premiéru v sobotu 21. srpna na filmovém festivalu v Karlových Varech v České republice.

Film měl světovou premiéru 53 let ode dne převrácení sovětských tanků a vojenských vozidel v Československu a byl promítán v srpnu 1968 v divadle Kino Čas, kde byla tato vojenská vozidla k vidění na ulici.

Oskarové „Bližší vlaky“ Cikcaka Menzela, „Hasičský ples“ Miloše Formana a Večírek Johna Němka a reportážní host. “

Přišlo to na konci pražského jara, období osmi měsíců, během nichž se Alexander Tubek stal vůdcem Komunistické strany Československa, zavedl liberální reformy a zvýšil svobodu tisku a svobodu slova.

Tyto reformy se setkaly s chladnou reakcí v Sovětském svazu, který ovládl komunistický tábor ve východní Evropě – a po rozpadu jednání s DuPontem Sovětský svaz a další země Varšavské smlouvy vyslaly do Československa 200 000 vojáků a 2 000 tanků. Za Pražské jaro a jeho reformy.

Tento kontext nedostanete v „Rekonstrukci Occupy“, která jde hlouběji než popis. Tento přístup možná omezil život filmu v zemích, které tuto klíčovou éru ve východní Evropě neznají, kde byla svoboda krátce spálena a rychle uhasena (viz klasický fiktivní román Milana Gundery Nesnesitelná lehkost bytí).

Film začínal jako tajemství: přítel představil dokumentaristovi Johnu Chickleymu, který po desetiletí sbíral filmové archivy, filmový box s 35 kotouči, o kterém věřil, že byl natočen během invaze. Na kotoučích byly čtyři hodiny záběrů sovětské armády převalující se v Československu, po nichž následovaly protesty mladých sexistů.

Sickle nevěděl, kdo tyto scény natáčí a kdo je v nich natáčí, nejprve si myslel, že je to nutné, pokud to chce proměnit ve film. Ale bez ohledu na to, jak moc se záběry pracoval, po promítání otázek a odpovědí si uvědomil, že ji vlastní, a to i bez vysvětlení-a šel do národní televize a v té době prosil blízké. Když si myslel, že je lze natáčet ve scénách, obdržel více než 1 000 odpovědí.

Film začíná svěžími scénami českých rodin, které blbnou, plavou, rybaří a upravují si vlasy … ale během několika minut se začnou potichu mísit se scénami vojenských vozidel, která se valí po ulicích měst a venkovských silnicích.