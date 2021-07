Ceny domů v EU rostou nejrychleji od roku 2007

Ceny domů v Evropské unii rostly nejrychlejším tempem za téměř 14 let v prvních třech měsících tohoto roku.

Hodnoty byly poháněny nízkými úrokovými sazbami a vysokými úsporami domácností navzdory historickým ekonomickým škodám způsobeným pandemií koronavirů. Ceny domů v celé Unii rostly v prvním čtvrtletí anualizovaným tempem 6,1 procenta, což je nárůst z 5,8 procenta v předchozích třech měsících a nejrychlejší tempo od třetího čtvrtletí roku 2007, podle údajů zveřejněných Eurostatem ve čtvrtek.

Růst cen bydlení v eurozóně, na 5,8 procenta, byl nejrychlejší od konce roku 2006. Ceny domů ve většině vyspělých ekonomik v posledních měsících prudce vzrostly, protože bezprecedentní stimulační opatření zavedená hlavními centrálními bankami v boji proti ekonomickým dopadům vyvolala vlnu likvidita Finanční trhy tlačily sazby hypoték na rekordní minima.

Německo zaznamenalo nejrychlejší růst cen mezi hlavními ekonomikami Evropské unie na 9,4 procenta; Země jako Dánsko, Česká republika a Nizozemsko zaznamenaly dvouciferný meziroční růst cen. V republice zaznamenaly růst růst o 3,1 procenta.

Naopak růst cen nemovitostí ve Španělsku zpomalil na 0,9 procenta, což je pokles z maxima desetiletí na 7 procent ve třetím čtvrtletí roku 2018.

Zaplaceno

Ricardo Amaro, ekonom společnosti Oxford Economics, uvedl, že „silná dynamika“ cen nemovitostí v EU bude pravděpodobně pokračovat i po zbytek roku 2021, „podporovaná širokou dostupností nadměrných úspor v aktivních segmentech trhu s nákupem domů, což je velmi důležité prostředí úrokových sazeb. “Podporující a silné oživení v širších ekonomických podmínkách než v roce 2006 [the second quarter] Dále. “- Copyright The Financial Times Limited 2021