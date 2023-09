3 námořníci zachráněni poté, co byl jejich gumový člun napaden a částečně zničen žraloky u australského pobřeží

Tři námořníci z Ruska a Francie byli ve středu zachráněni poté, co na nafukovací člun, který se snažili doplout z Vanuatu do Austrálie, zaútočili žraloci, uvedly úřady.

a Oznámil to australský úřad pro námořní bezpečnost Na výstrahu nouzového majáku reagovala asi v 1:30. Když záchranáři dorazili na místo více než 800 mil východně od australského pobřeží v Korálovém moři, zjistili, že trupy mužského 9metrového člunu byly následně poškozeny. Mnoho útoků žraloků.

Agentura použila plavidlo Dugong Ace plující pod panamskou vlajkou, kterému se podařilo dokončit záchrannou operaci a vzít na palubu dva Rusy a jednoho Francouze. Na místo přiletělo i záchranné letadlo.

„Tři muži byli velmi rádi, že se jim podařilo zachránit, a všichni jsou zdraví a mají se dobře,“ dodal. řekl Joe ZellerDuty Director v Canberra Response Centre agentury.

snímky obrazovky Loď se záchrannou helikoptérou se pohupuje v klidném moři, když se k ní blíží masivní Dugong Ace.

Muži ve věku od 28 do 64 let mají dorazit do australského města Brisbane ve čtvrtek.

Obvykle by cesta z tichomořského ostrova Vanuatu do Austrálie na takové lodi trvala dva až tři týdny, řekl Zeller.

letecké snímky Loď vykazovala rozsáhlé poškození, přičemž chyběla celá přední část jednoho trupu.

Nouzový maják vybavený GPS zachránil mužům životy tím, že umožnil záchranářům je rychle lokalizovat a provést příslušnou záchranu, řekl Zeller.

„Toto je včasná připomínka, abyste vždy nosili svůj nouzový maják, když jste na vodě,“ uvedl australský úřad pro námořní bezpečnost. „EPIRB vybavené Global Positioning System (GPS) a Personal Locator Beacons (PLB) vám mohou v případě nouze zachránit život.“

Zeller řekl, že existuje mnoho důvodů, proč by žralok mohl zaútočit na loď.

„Motivy těchto žraloků ale nejsou jasné,“ řekl Zeller.

Korálové moře se hemží útesovými žraloky a dalšími hlavními druhy, jako je tuňák a marlín.

Podle australské vlády je domovem více žraloků než kterékoli jiné průzkumné místo na světě.

Loni to byli tři muži, jejichž rybářská loď se potopila u pobřeží Louisiany Uloženo „na poslední chvíli“ americkou pobřežní stráží poté, co přežil více než jeden den, přestože byl napaden žraloky.

K této zprávě přispěla agentura AFP.