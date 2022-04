Ve východním Donegalu v Pensylvánii byl nalezen případ ptačí chřipky

Pensylvánské ministerstvo zemědělství je ve stavu nejvyšší pohotovosti kvůli ptačí chřipce poté, co byl o víkendu objeven první případ za téměř čtyři desetiletí v okrese Lancaster. Ministerstvo zemědělství v Pensylvánii potvrdilo první pozitivní případ vysoce patogenní ptačí chřipky (HPAI) ve státě u domácí drůbeže v hejnu komerčních nosnic na drůbeží farmě v East Donegal Township, okres Lancaster. Tato farma a všechna komerční zařízení pro chov drůbeže v okruhu 10 km podléhají karanténě. „Ochrana drůbežího průmyslu v Pensylvánii v hodnotě 7,1 miliardy dolarů je nejvyšší prioritou po celý rok,“ řekl ministr zemědělství Pennsylvánie Russell Reading. „Máme zavedeny přísné protokoly biologické bezpečnosti jak pro farmy v Pensylvánii, tak pro drůbeží produkty zasílané do a ze státu. Od roku 2016 jsme vyčlenili 2 miliony dolarů na reakci na ptačí chřipku, stejně jako vybavení, zásoby, laboratoře a vysoce kvalifikované odborníky, kteří byli ve vysoké pohotovosti a podporovali naši drůbež.“ „Obyvatelé Pensylvánie nemají žádné bezprostřední obavy o veřejné zdraví a jsme připraveni na tento zemědělský problém reagovat. Divocí ptáci však přenášejí virus a nerespektují majetek nebo státní linie.“ „Každý, kdo navštíví farmu, by si měl být vědom toho, že vaše vozidla a boty mohou přenášet virus z jiných míst, kam jste chodili. Dobře je vyčistěte a držte se dál od drůbežáren, pokud tam nemusíte být. Buďte prosím opatrní a přispějte k ochraně našich farmy.“ Aktualizace USDA v pondělí odpoledne. I když pro veřejnost nehrozí žádné nebezpečí, drůbež a vejce jsou při správném vaření bezpečné. HPAI je vysoce nakažlivá a může být smrtelná pro domácí ptáky (kuřata, kachny, husy, křepelky, bažanti, perličky a krůty). Podle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí nejsou nálezy ptačí chřipky bezprostředním problémem veřejného zdraví. Ve Spojených státech nebyly zjištěny žádné případy ptačí chřipky u lidí. Pozitivní vzorky byly odebrány z hejna v East Donegal Township, Lancaster County, a testovány v Pennsylvania Veterinary Laboratory. Výsledek potvrdila National Veterinary Services Laboratory v Ames, Iowa. Meziagenturní pracovní skupina pro HPAI pravidelně pracuje na řešení hrozby nákazy pro populace divoké a domácí drůbeže v Pensylvánii. Pracovní skupina zahrnuje: Pennsylvania Emergency Management Agency, Pennsylvania Department of Agriculture, Department of Health, Public Services and Environmental Protection, Pennsylvania State Police, Pennsylvania Games Commission, US National Guard. Veterinary Services, USDA Wildlife Services (USDA), Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS), pracovní skupina zavede plán reakce, který zahrnuje vzdělávání a informovanost veřejnosti, snížení rizikových faktorů prostřednictvím přísných opatření biologické bezpečnosti a nepřetržitého monitorování, testování a řízení. . Toto je první potvrzený případ vysoce patogenní ptačí chřipky v Pensylvánii u komerční drůbeže od vypuknutí v letech 1983 až 1984. Od 15. dubna 2022 bylo potvrzeno, že ptáci byli infikováni v komerčních drůbežích hejnech a dvorech ve 27 státech, včetně většiny okolních států. stát Pensylvánie. .

