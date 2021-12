Rusko požaduje, aby Ukrajině a bývalým sovětským zemím bylo zakázáno členství v NATO | novinky o NATO

Rusko zveřejnilo návrhy bezpečnostních paktů, které požadují, aby NATO odmítlo členství Ukrajiny a dalších bývalých sovětských států a zrušilo své rozmístění jednotek a zbraní ve střední a východní Evropě.

Dokumenty zveřejněné v pátek rovněž vyzývaly k zákazu posílání amerických a ruských válečných lodí a letadel do oblastí, odkud by mohly vzájemně útočit na území toho druhého, a také k zastavení vojenských cvičení NATO poblíž ruských hranic.

Návrhy byly předloženy Spojeným státům a jejich spojencům začátkem tohoto týdne a obsahují prvky – jako je účinné ruské veto budoucího členství Ukrajiny v NATO – které Západ již vyloučil.

Generální tajemník NATO v pátek zdůraznil, že jakákoli bezpečnostní jednání s Moskvou musí vzít v úvahu obavy aliance a zapojit Ukrajinu a další partnery.

Podobně Bílý dům uvedl, že o návrzích diskutuje s americkými spojenci a partnery, ale poznamenal, že všechny země mají právo rozhodovat o své budoucnosti bez vnějších zásahů.

Zveřejnění návrhů dohod přichází v době rostoucího napětí kvůli hromadění ruských jednotek poblíž Ukrajiny, které vyvolalo obavy Ukrajiny a Západu z invaze. Moskva plány na útok na svého souseda popírá.

Po zveřejnění návrhů dokumentů náměstek ministra zahraničí Sergej Rjabkov uvedl, že vztahy Ruska se Spojenými státy a NATO se přiblížily „nebezpečnému bodu“ a uvedl, že koaliční nasazení a cvičení v blízkosti ruských hranic vyvolalo „nepřijatelné“ hrozby pro jeho bezpečnost.

Novinářům řekl, že Moskva chtěla, aby Spojené státy okamžitě zahájily jednání o návrzích v Ženevě.

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg uvedl, že aliance obdržela ruské dokumenty, a poznamenal, že jakýkoli dialog s Moskvou „bude také muset řešit obavy NATO z akcí Ruska, je založen na základních principech a dokumentech evropské bezpečnosti a probíhá v konzultace s evropskými partnery NATO, jako je Ukrajina.

Dodal, že 30 zemí NATO „jasně dalo najevo, že pokud Rusko podnikne konkrétní kroky ke snížení napětí, jsme připraveni pracovat na posílení opatření k budování důvěry“.

Poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jake Sullivan uvedl, že Spojené státy jsou připraveny diskutovat o obavách Moskvy ohledně NATO v rozhovorech s ruskými představiteli.

Zdůraznil ale, že Washington se při utváření politiky ovlivňující evropské spojence hlásí k „zásadě nebýt bez vás“.

Sullivan řekl na konferenci pořádané Radou pro zahraniční vztahy.

„Je velmi obtížné vidět dokončené dohody, pokud budeme nadále svědky eskalačního cyklu,“ dodal.

Mezitím ukrajinské ministerstvo zahraničí uvedlo, že Kyjev má „výhradní suverénní právo“ vést svou vlastní zahraniční politiku a že pouze on a NATO mohou určovat jejich vztah, včetně otázky ukrajinského členství.

Moskva vyzvala k obnovení mírového procesu na východě Ukrajiny, kde bylo v sedmiletém konfliktu mezi ukrajinskými vládními silami a Ruskem podporovanými separatisty zabito asi 15 000 lidí.

Návrhy ruských dohod — bezpečnostní smlouva mezi Ruskem a USA a bezpečnostní smlouva mezi Ruskem a NATO — by zavazovaly Washington a jeho spojence k zastavení expanze NATO na východ do dalších bývalých sovětských republik, včetně zrušení příslibu členství v Gruzii z roku 2008.

Zabránilo by také Spojeným státům a jejich spojencům zřídit vojenské základny na území Ukrajiny, Gruzie a dalších bývalých sovětských zemí, které nejsou členy NATO.

Ruský návrh také obsahuje závazek nerozmisťovat rakety středního doletu v oblastech, kde by mohly zasáhnout území toho druhého, což je ustanovení, které následuje po odstoupení Spojených států a Ruska od dohody z dob studené války zakazující takové zbraně.

Někteří západní političtí analytici se domnívají, že Rusko záměrně kladlo nerealistické požadavky, o kterých vědělo, že nebudou splněny, aby poskytlo diplomatické rozptýlení a zároveň udržovalo vojenský tlak na Ukrajinu.

„Na tom obrázku je něco velmi špatného, ​​Paule.“ [political] Napsal na Twitteru Michael Kaufman, specialista na Rusko z výzkumné organizace CNA se sídlem ve Virginii.

Sam Green, profesor ruské politiky na King’s College v Londýně, řekl, že Putin „vykresluje čáru kolem postsovětského prostoru a dává znamení, že není možné odejít“.

Řekl: „Nemá to být smlouva: je to deklarace.“ To ale nutně neznamená, že jde o předehru k válce. Je to ospravedlnění pro udržení stimulující pozice Moskvy, aby byla zachována rovnováha Washingtonu a dalších.“

Prezident Vladimir Putin minulý týden ve videohovoru s americkým prezidentem Joem Bidenem vznesl požadavek na bezpečnostní záruky. Během rozhovoru Biden vyjádřil znepokojení nad hromaděním ruských sil v blízkosti Ukrajiny a varoval, že Rusko bude čelit „vážným následkům“, pokud Moskva zaútočí na svého souseda.

Představitelé amerických tajných služeb uvedli, že Rusko přesunulo 70 000 vojáků ke své hranici s Ukrajinou a připravuje se na možnou invazi začátkem příštího roku. Moskva popřela jakýkoli úmysl zaútočit a obvinila ukrajinské úřady z plánování ofenzivy s cílem získat zpět povstalci ovládanou východní Ukrajinu – toto tvrzení Ukrajina odmítla.

Boje mezi ukrajinskými silami a Ruskem podporovanými separatisty na východě Ukrajiny začaly po ruské anexi ukrajinského Krymu v roce 2014. Zabily více než 14 000 lidí a zdevastovaly průmyslové srdce Ukrajiny zvané Donbas.