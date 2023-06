BILLINGS- Obloha padá v Moss Mansion, zatímco historické skleněné dlaždice na kuchyňském stropě klesají na podlahu.

Je to nejnovější problém, který sužuje Mossovo sídlo, ale provozní manažerka Corinna Sinclairová říká, že je to složité řešení, protože Moss bude muset najít financování a jedinečný způsob, jak dlaždice uchovat.

„Bude to dlouhý projekt,“ řekla. „To jsme nečekali.“

Zaměstnanci si myslí, že to všechno začalo tou vlhkostí a deštěm letos na jaře.

Dlaždice jsou vyrobeny z ušlechtilého dováženého skla, takže jsou velmi vzácné, což je podle Sinclaira obtížně dostupné.

„Je to složitější. Nejde jen o to jít do železářství,“ řekla. „Dlaždice samotné jsou z CZ.“

Dlaždice byly do Mossova sídla přidány v 90. letech, kdy byl dům restaurován. V tu chvíli se dělo to samé, ale posádce se podařilo přijet a opravit střechu, kde spadly tašky.

Sinclair říká, že stejná posádka již neexistuje.

„V roce 1991 si objednali velké desky tohoto skla od původní firmy CZ a ručně to řezali v Laurel, a to bylo velmi drahé,“ řekl Sinclair.

Již více než 30 let se tato dlaždice udržuje, ale technologie dohnala způsob instalace dlaždic.

„Neběží do železářství a nevolá kutila,“ řekla. „Někdy nám světoznámí ochránci přírody pomáhají zachovat toto skutečně historické místo.“

To ale bude těžké, když už jsou letošní peníze podle Sinclaira vyčleněny na další nákladný projekt Mossova sídla.

To je důvod, proč jsou potřebné dary.

„V tuto chvíli nejsou žádné další, takže abychom zvládli tento projekt, budeme potřebovat nějakou pomoc,“ řekla.

Výkonný ředitel Ali Turner říká, že lidé mohou mech podpořit tím, že se vydají na prohlídku, zúčastní se nějaké akce nebo přispějí.