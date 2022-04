Náhlavní souprava Razer údajně zachránila někomu život před kulkou

Vlastnit dobrý pár sluchátek vám může poskytnout více pohlcující zážitek, ať už posloucháte hudbu, sledujete film nebo hrajete hry. Jak se ukázalo, mohou také hrát obrovskou roli v tom, že vás udrží naživu tím, že odkloní přilétající kulku. Zdá se, že se to alespoň stalo uživateli Redditu jménem Enough_Dance_956.

V příběhu sdíleném začátkem tohoto týdne 18letý uživatel Redditu tvrdil, že ve středu ráno pronikla kulka do okna jejich ložnice a zasáhla pásek hlavy na jejich náhlavní soupravě – zřejmě původní Razer Kraken, jak je uvedeno v jednom z komentářů – při nošení uživateli. Pak se kulka otočila směrem ke zdi a dopadla na postel uživatele. Příběh je vyprávěn v kouscích a kouscích prostřednictvím různých komentářů, ale kulka údajně pocházela z dálky budovy, zbloudilá kulka, která neměla zasáhnout uživatele. Pokud jste zvědaví, příběh se odehrál v Kalifornii.

XDA-Developers Video of the Day

Původní příspěvek obsahuje fotografie ukazující poškození sluchátek i okna a samostatná funkce Zahrnuje fotky místa, kde kulka zasáhla zeď, stejně jako fotografie samotné kulky. Protože je 1. dubna, je přirozené pochybovat o pravdivosti příběhu, ale zdá se, že obrázky odpovídají příběhu, který vypráví Enough_Dance_956.

Zdá se, že kulka prorazila měkký kryt a výstelku hlavového popruhu náhlavní soupravy Razer, ale proletěla kovem na vnitřní straně a vystoupila z druhé strany popruhu. I když je těžké říci, zda by plastová konstrukce měla stejný účinek, je spravedlivé očekávat, že jakákoli jiná robustní sluchátka by nabídla podobnou ochranu. Ukazuje to však, jak vám dobře vyrobený produkt může zachránit život tím nejneočekávanějším způsobem.

V dalším komentáři uživatel Redditu uvedl, že Razer sáhl a nabídl výměnu jejich sluchátek. Uživatel však nabídku odmítl s tím, že chtěl pouze vyjádřit svou vděčnost Razeru.

zdroj: Enough_Dance_956 (Reddit)

Přes: Windows Central