Zde je to, co obsahuje balíček pomoci pro Ukrajinu ve výši 13,6 miliardy dolarů od USA

Papež František recituje modlitbu ve Vatikánu 13. března. Foto: Ricardo De Luca/Anadolu Agency přes Getty Images)

Vatikán v úterý oznámil, že papež František příští týden uspořádá mimořádnou modlitební bohoslužbu nazvanou „zasvěcení“ za Rusko a Ukrajinu.

Modlitba je jedinečná tím, že je spojena s vírou v proroctví Panny Marie z Fatimy z roku 1917, ve kterém údajně řekla, že zasvěcení Ruska povede k období světového míru.

Rusko rozšíří své omyly po celém světě a způsobí války a pronásledování církve. Spravedliví jsou umučeni. Svatý otec bude velmi trpět. Říká proroctví.

Katolická církev zastává názor, že Marie žádala o modlitby za „proměnu Ruska“, zejména za „zasvěcení Ruska mému Neposkvrněnému Srdci“, a řekla, že pokud by se tak stalo, „Rusko by se proměnilo a byl by mír“.

Tato zvláštní žádost Blahoslavené Panny Marie je známá jako třetí svátost fatimská, podle názvu města v Portugalsku, kde se údajně v roce 1917 zjevila třem dětem.

Jan Pavel II byl zasvěcen Panně Fatimské, protože se věřilo, že ho zachránila před vraždou během Pokus o atentát na Svatopetrském náměstí 13. května 1981, svátek Panny Marie z Fatimy.

25. března 1984 Jan Pavel II. zasvětil Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, ale konkrétně Rusko nezmínil, což vedlo některé k domněnce, že zasvěcení neproběhlo správně.

Papež František provede zasvěcení v bazilice svatého Petra ve stejný den jako Jan Pavel II., 25. března, podle vatikánského prohlášení.

Ve stejný den kardinál Krajewski, papežský klášter, provede zasvěcení ve Fatimě, uvádí se v prohlášení.

Papež se zatím zdržel výzvy ruského pravoslavného patriarchy Kirilla k odsouzení války a veřejně neodsoudil jmenovitě Putina ani Rusko, navzdory jeho ostrým prosbám o ukončení války. Jiní představitelé katolické církve však tak konzervativní nebyli.

Zde je to, co náboženští vůdci také řekli o válce: