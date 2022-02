Zimní olympijské hry 2022 v Pekingu: Živé aktualizace

Kim Meylemans přes slzy vysvětlila, jak si myslela, že její noční můra skončila.

Meylemans, skeletonová závodnice z Belgie, se teprve nedávno vrátila do soutěže po zápase s koronavirem na začátku ledna, když v neděli odjela do Pekingu. Tucet negativních testů v týdnech před jejím odjezdem na zimní olympijské hry ji ujistil, že její uzdravení přišlo právě včas.

Meylemans tedy byla ohromena, když se dozvěděla, že měla po příjezdu pozitivní test, a frustrovaný když ji rychle přestěhovali do izolačního hotelu. Co se stalo potom, podívej se na ni.

V slzavé video zveřejněné na InstagramuMeylemansová vyprávěla, jak si myslela, že jí čínské úřady řekly, že se bude moci vrátit do olympijské vesnice, aby dokončila svou izolaci, jen aby byla převezena do jiného zařízení a ještě větší izolace.

Meylemansová těžce dýchala a vypadala zmateně a řekla, že si není jistá, zda bude schopná soutěžit. Dokonce ani belgickým olympijským funkcionářům nebylo řečeno, kam ji vezou, navrhla. „Žádám vás všechny, abyste mi dali trochu času na zvážení mých dalších kroků, protože si nejsem jistá, jestli zvládnu dalších 14 dní a olympijskou soutěž, když budu v této izolaci,“ řekla.

Úleva přišla rychle. Několik hodin poté, co se její video široce rozšířilo na sociálních sítích, zveřejnila Meylemans nové video, ve kterém uvedla, že jí ve 23:35 zaklepali na dveře úředníci, kteří ji okamžitě doprovodili do olympijské vesnice.

Přesto její případ podtrhl nepohodlí a zmatek, který mnozí sportovci a další návštěvníci vyjádřili před hrami v Číně, která prosazuje přísná opatření v rámci takzvané strategie zero-Covid. Tato pravidla často vedla ke zmatku, obavám a – v případě Meylemanse – strachu.

„To je ten problém, o kterém jsme od začátku říkali, že bude,“ řekl Rob Koehler, generální ředitel Global Athlete, advokátní skupiny. „Nikdo nevěděl, co čekat.“

Mezinárodní olympijský výbor, který vyjednával s čínskými úřady o snížení spouštěcí hodnoty pro účastníky her, aby vrátili negativní test, v prohlášení uvedl, že se o Meylemansově případu dozvěděl poté, co byla propuštěna. Uvedla, že s ní bylo zacházeno v souladu s pravidly pro úzké kontakty v takzvaných olympijských příručkách, které upravují protokoly Covid pro hry. (Několik New York Times účastnících se her bylo vystaveno stejným omezením, která vyžadují, aby jedli a cestovali sami, zatímco pracují.) Rozhodnutí přesunout Meylemanse do druhého izolačního zařízení, řekl MOV, bylo jednoduše otázkou volné místo.

„Blízké kontakty mohou trénovat a soutěžit, žít v olympijské vesnici, ale potřebují být v jediné místnosti, přepravovat se sami a jíst sami,“ uvedl MOV.

Když byli olympijští úředníci informováni o Meylemansově „obtížné situaci“, řekl MOV, rychle se přesunuli, aby pro ni zařídili jediný pokoj v olympijské vesnici.

Jakmile byl uvnitř, viditelně uvolněný Meylemans byl brzy zpět online a publikoval řadu příběhů na Instagramu, zatímco ležel v posteli. Poděkovala přátelům za jejich starost a belgickým olympijským funkcionářům za pomoc. „Alespoň jsem zpátky ve vesnici,“ řekla. „Cítím se bezpečně.“