Czech Muchowa se stahuje z Austen Open | Canberra Times

Sport, tenis

Carolina Muchová, semifinalistka Australian Open 2021, byla vyloučena z úvodního grandslamu příštího roku příští měsíc. Český světový tým č. 32, který se poprvé dostal do poslední čtyřky majorů a letos se dostal do top 20, nehrál kvůli zranění po porážce v prvním kole na zářijovém US Open. „S lítostí oznamuji, že moje sezóna 2022 nezačne v Austrálii. Poslední hráčkou, která chyběla na Australian Open 17. až 30. ledna, je Muchová, zatímco Jennifer Bradyová, Carolina Blíšková, Serena Williamsová a Bianca Andreasová byly všechny vyřazeny z letošního prvního majoru. Australian Associated Press

/images/transform/v1/crop/frm/silverstone-feed-data/2e8719e0-c789-4d71-8f3f-ec799cfae5c2.jpg/r0_74_800_526_w1200_h678_fmax.jpg.