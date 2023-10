V tento den v roce 2019: Anglie ztrácí v Praze neporazitelný kvalifikační rekord

V tento den roku 2019 utrpěla Anglie první kvalifikační porážku za posledních deset let, když v Praze prohrála 2:1 nad Českou republikou.

Muži Garetha Southgatea šli do zápasu s vědomím, že vítězství je posune do finále Eura 2020, které zbývají tři zápasy, a mnozí si mysleli, že to půjde snadno vzhledem k tomu, že Anglie před pár měsíci ve Wembley porazila Čechy 5:0.