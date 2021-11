Indo-polský film „No Means Ne“ byl odložen kvůli nejistotě COVID

Bombaj, 5. listopadu (IANS) Datum vydání Vikash Verma’s No Means Ne bylo odloženo, protože režisér se domnívá, že to nebyl správný čas na uvedení tohoto filmu. Již dříve režisér plánoval, že ji vydá do 5. listopadu. Ale při pohledu na scénář teď odložil datum.

„Není čas na mezinárodní film jako ‚No Means No‘, nemůže být puštěn po celém světě současně, když je většina hranic uzavřena a turisté jsou vystaveni povinné karanténě v očekávání a nejistotě třetí vlny ,“ on říká.