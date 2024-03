Nejlepší šiřitelé demokracie v Helldivers 2 Všichni tančili v ulicích Po velkém vítězství, kdy bylo osvobozeno šest planet, dvě bráněny a dva sektory dobyty, se Game Master Joel okamžitě objevil se signálem, aby je dostal přímo zpět do akce. Přišla nová velká objednávka a je to velmi snadné. Hráči mají 72 hodin na to, aby odemkli Fori Prime i Zagoon Prime, a pokud uspějí, obdrží 35 medailí.

„S TCS, kteří zabezpečují životy našich občanů,“ začíná zpráva z vrchního velení, „nyní můžeme zajistit jejich ekonomickou budoucnost, a to utracením obyvatel Terminidu a sklizní E-710, kterou poskytují.“

Osvobození dvou planet se nemusí zdát jako velký problém, obě jsou naštěstí prošpikovány spíše chybami než často otravnější mechanikou, ale Fori Prime a Zago Prime nečekají na stříbrném podnose. Abychom se k němu dostali, budeme muset projít několika planetami, a pokud se nepletu, ztratili jsme pouze jednu z nich – Estano.

Aby se komunita Helldivers 2 dostala na Fori Prime, bude muset skočit z Estanu nebo Crimsica. Estanu je aktuální favorit s asi 41% upravenými v době psaní. Zagon Prime je složitější. Nejprve budeme muset vzít Hellmire, který je v současné době odemčen pouze na 0,014 %, pak přejít na Oshaune nebo Nivel 43 a pak Konečně můžeme zaútočit na Zagon Prime.

Joel sem boot přímo nevložil – to je technicky možné – ale vývojář Arrowhead se zjevně také neplete. Reakce hráčů byla znepokojivě vážná, daleko od obvyklých hrubých skandování. Naštěstí někteří lidé stále mají energii hrát nepřítele na Redditu, takže veškerá naděje není ztracena. Budeme se muset dostat z toho pekla s demokracií, lidi.

Zbývá 20 milisekund a odvážný hráč Helldivers 2 popadne 45 vzorků „Přesila, obklíčení, zlomená noha, bez nohou“ po extrakci Slavnosti klaunů.