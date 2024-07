Prime Video dostává přepracování uživatelského rozhraní s novým panelem obsahu a doporučeními AI

Přes celý svůj naskládaný výběr původního obsahu, např On padá, Chlapci A Napájecí kroužkyDesign Prime Video byl historicky nepřehledný, matoucí a neintuitivní – zejména ve srovnání s konkurenty, jako je Netflix. To se dnes mění, protože Amazon začal uvádět nové uživatelské rozhraní Prime Video, které slovy společnosti přináší „přehlednost a jednoduchost zpět do streamování“.

Redesign Prime Video začíná zjednodušeným navigačním panelem, který by měl usnadnit orientaci. Lišta vlevo obsahuje obecné kategorie Domov, Filmy, Televizní pořady, Sport a Živé televizní vysílání. Navigační lišta hned napravo pokračuje vyhrazenou kartou pro obsah, který je součástí vašeho Prime členství, a následují sekce pro doplňková předplatná, jako je Max, Paramount+, Crunchyroll a další. K dispozici je samostatná sekce pro přidávání nových předplatných – z více než 100 možností Amazonu – přímo z pásu karet.

Mezitím je ve spodní části pásu karet nový „Hero Engine“, který se rozbalí a zvýrazní obsah dostupný v každé konkrétní sekci pásu karet. Vypadá podobně jako konkurenční služby, což na papíře nevypadá jako velký problém, ale mělo by to být vítanou změnou pro každého, kdo se vypořádal se starým nepřehledným uživatelským rozhraním Prime Video.

Amazonka

Není divu, že Amazon přidal personalizovaná doporučení vygenerovaná umělou inteligencí („na míru pro vás“), když procházíte sekce filmů a televizních pořadů na panelu. Pomocí modelu Bedrock AI společnosti vám doporučení strojového učení poskytnou rady ohledně obsahu na základě vaší historie sledování a preferencí.

AI bude také podporovat souhrny nových pořadů a filmů. Amazon říká, že tato změna urychlí procházení jeho souhrnů, takže nebudete muset posouvat, abyste se dozvěděli více o konkrétní části obsahu.

Nakonec Amazon říká, že uživatelské rozhraní má nové animace, rychlejší přechody stránek a efekty přiblížení, aby byl zážitek „plynulejší“. Na zařízeních v obývacím pokoji se video obsah bude při procházení automaticky přehrávat na hlavním rotoru (jako Netflix a další konkurenti). Pokud zamíříte na kartu Živá televize, doporučené stanice se také přehrají samy a budou pokračovat, dokud si nevyberete něco, čemu se budete plně věnovat.

Aktualizace uživatelského rozhraní začíná v úterý. Více si můžete přečíst na Amazonu Prohlášení o funkci.