Rusko-ukrajinské válečné zprávy: 20 000 ruských vojáků zabito za 5 měsíců, tvrdí USA

Ivan Gershkovich, reportér Wall Street Journal, je v Rusku déle než měsíc držen kvůli obvinění ze špionáže, což Spojené státy odmítají. kredit… Alexander Zemlyanichenko/Associated Press

Organizace spojených národů si v úterý připomene 30. výročí Světového dne svobody tisku, v době, kdy se zvýšil počet smrtelných útoků na novináře – zejména ve válkách na Ukrajině a v Latinské Americe – a podle hlídacího psa jich byl uvězněn rekordní počet. skupina.

Události v Organizaci spojených národů k pozorování dnes Vlastnosti Program v aule valné hromady Zahrnuje tituly od A.G. Sulzbergera, vydavatele The New York Times, a Almara Latoura, vydavatele The Wall Street Journal. Svoboda světového tisku Den se oficiálně slaví ve středu.

Oba noviny se postavily proti ruskému zadržení amerického reportéra Ivana Gerškoviče (31). Pan Gershkovitch, dříve The Times, se v roce 2022 stal moskevským zpravodajem The Journal.

Byl zatčen koncem března na tiskovém výletu do ruského města Jekatěrinburg a brzy se vrátil do hlavního města Ruska a byl obviněn ze špionáže, což jsou obvinění, která Spojené státy považují za falešné. Celostránkový inzerát v The Journal, The Times a The Washington Post z minulého týdne uvedl, že zatčení pana Gershkovitche je „posledním znepokojivým trendem, kdy jsou novináři obtěžováni, zatýkáni nebo ještě hůře kvůli zpravodajství“. Mezi celosvětovými akcemi o svobodě tisku v OSN se panelové diskuse zaměří na hrozby pro novináře a tisk v zájmu prosazování lidských práv a budoucnosti médií. a Výbor na ochranu novinářůkontrolní skupina, Uvádí, že bylo zabito nejméně 67 novinářů a pracovníků médií v roce 2022. To bylo nejvyšší číslo od roku 2018 a nárůst o téměř 50 procent od roku 2021. Komise připsaný nárůst k velkému počtu zabitých novinářů, kteří líčili válku na Ukrajině a „prudkému nárůstu“ vražd v Latinské Americe, kde Podle předsedkyně výboru Judy Ginsbergové„Zakrývání politiky, zločinu a korupce může být ničivější nebo smrtelnější než pokrytí války v plném rozsahu.“ READ Ruské letadlo bojující s lesními požáry havarovalo v Turecku a zemřelo všech osm na palubě Výbor uvedl, že od loňského zahájení totální invaze Ruska na Ukrajinu bylo potvrzeno, že tam bylo zabito 14 novinářů a pracovníků médií. Posledním byl ukrajinský novinář Bogdan Petek, který byl ve středu zastřelen při práci pro italský deník La Repubblica spolu s italským reportérem Corradem Zuninem, který byl zraněn. Komise vyšetřuje okolnosti smrti dvou dalších novinářů na Ukrajině, aby zjistila, zda byli s dílem spojeni. Doposud v roce 2023 zemřelo na celém světě devět novinářů a pracovníků médií, včetně šesti potvrzených úmrtí přímo souvisejících s prací novinářů. Výbor uvedl, že novinář nebo pracovník médií byl zabit nebo byl zabit při přestřelce, v boji nebo při plnění nebezpečného úkolu. Obrázky zabitých novinářů na vigilii v Mexico City v srpnu. kredit… Eduardo Verdugo/The Associated Press Ještě častější je zatýkání novinářů. Od 1. prosince 2022 výbor Zjistilo se, že za mřížemi bylo 363 novinářů – Nový globální vzestup, který překonal rekord z předchozího roku o 20 procent. Výbor popsal toto číslo jako „další ponurý milník v zhoršujícím se mediálním prostředí“. Robert Mahoney, ředitel speciálních projektů skupiny, v Pondělí Poznamenal, že nezávislá žurnalistika kdysi globálně vzkvétala, protože internet podkopal státní kontrolu nad informacemi a tiskem a zavedl svobody publikování. To se následně změnilo, protože vlády získávají nové technologie, které mohou používat jako nástroje cenzury a sledování, napsal a dodal: „Žurnalistika potřebuje demokracii a právní stát, aby prosperovala. Obojí nyní ztrácí.“ Opraveno dne 2. května 2023 : V dřívější verzi tohoto článku bylo špatně uvedeno jméno italského novináře. Je to Corrado Zunino, ne Corrada. Jak řešíme opravy?