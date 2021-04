Německo používá tříčlenný tým po problémech COVID-19 v globálních curlingových zápasech

Calgary – Německo najalo tým tří mužů na úvodní zápas na světovém šampionátu žen LGT v Curlingu v pátek ráno poté, co dostal pozdní povolení soutěžit.

Zkrácený tým klesl o vynechání Daniely Jenshové, zástupkyně Mie Hueni a kapitánky Analiny Genczchové 8: 4 Ruskou Alinou Kovalevou v úvodním zápase curlingové bubliny ve středu Markina McPhaila ve WinSportu.

Herní podmínky německého týmu byly nepotvrzeny až do pozdního čtvrtka poté, co dva z pěti členů týmu měli po příletu do Calgary pozitivní test na COVID-19 na předsoutěžní prohlídce. Tým obvykle musí použít čtyři hráče, ale WCF udělila kluzišti výjimku v 11 hodin.

Federace cítila, že pozice byla podle pravidel soutěže považována za „polehčující okolnost“, která umožňovala Němcům soutěžit s tříčlennou jednotkou.

“Je zřejmé, že jsme v pohodě, protože dokážeme opravdu hrát,” řekla Daniela Jensch. „Minulý týden byla nová zkušenost. Upřímně řečeno, je to něco, na co jsme se nepřipravili. Ale myslím, že jsme si s pomocí (ostatních) vedli velmi dobře, takže je to v pořádku.“

Soutěž 14 týmů, která potrvá do 9. května, je hlavní kvalifikací pro hry v Pekingu 2022. Šest nejlepších týmů se kvalifikuje do kvalifikace a zajistí olympijské kotviště pro své země.

Dva hráči, kteří měli pozitivní test, zůstali v izolaci. Německá Clara Hermine Vom II a náhradní Emira Abbas nebyly v pátek k dispozici.

„Samozřejmě, že nám fandí, ale je těžké nebýt teď s námi,“ řekl Jinch. „Myslím, že doufali, že budou s námi na ledě, ale podporují nás z hotelového pokoje. Ale ano, jsou v pořádku, jsou v pořádku.“

Událost čtrnácti týmů dostala ve středu zelenou, aby mohli pokračovat ve veřejné správě. Všichni hráči a ostatní členové týmu měli minulý týden pravidelně negativní testy.

Kanaďanka Keri Einarssonová měla v pátek odpoledne hrát svůj úvodní zápas proti švédské olympijské šampiónce Anně Hasselbergové. Aynarson z Camp Morton se Mann večer setkal s Annou Kubiškovou z České republiky.

Německý fotbalový svaz uvedl, že němečtí sportovci, kteří jsou schopni hrát, by měli podstoupit rychlé testy a každé ráno podstoupit test polymerázové řetězové reakce (PCR). Federace ve svém prohlášení uvedla, že její kolegové, stále v izolaci, budou i nadále „léčeni“ zdravotnickými úředníky v soutěži.

Pozitivní případy přinutily organizátory zrušit středeční zahajovací trénink v kanadském olympijském parku. Čtvrteční výcvik pokračoval, ale Němci museli počkat až pozdě večer, než se poprvé vydali na snowboard.

“Bylo to těžké,” řekla Jentsch, která se na akci představí již sedmé ve své kariéře. Najednou vidíte spoustu lidí, které jste neviděli týden.

„Je to ohromující, je toho teď hodně. Ale jsme jasně šťastní.“

V dalších počátečních zápasech obhájkyně titulu Silvana Terenzoniová zvítězila nad jihokorejským Eunjung Kimem 10: 2 a Češi porazili Itálku Stefanii Konstantiniovou 7: 5. Skotská Eva Muirhead si připsala vítězství 10: 6 nad Američankou Tabithou Petersonovou.

Týmy čtyř osob přivedou do hlavních lig dalšího hráče, který se nazývá pátý nebo náhradní, aby se připojil k týmu v případě nemoci nebo zranění. Pokud jde o úklid, mohou být týmy tří mužů v nevýhodě.

„V tuto chvíli to považujeme za posun vpřed,“ řekl německý trenér Olli Kaab. “To je dobré.”

Jentsch vsadil během osmičky 64 procent, což je nejnižší ze sedmi hráčů na ledě. Kovaleva skončila na 88 procentech.

Mistrovství světa žen je sedmou a poslední soutěží, které se hraje v curlingové bublině. Mistrovství světa mužů předcházely tři domácí soutěže a dvě grandslamové akce.

Během eliminace mužů na světě došlo k panice COVID-19, ale čtyři pozitivní výsledky byly později považovány za falešně pozitivní. Předposlední soutěžní den byl odložen a hráči měli po svém posledním dni obličejové masky.

V pátek ráno na hřišti hráčky nenosily masky.

Týmy jsou omezeny na arénu a turnajový hotel přes Trans-Canada Highway. Jezdí se tam a zpět.

načítání… načítání…načítání…načítání…načítání…načítání…

Mistrovství světa 2020 bylo kvůli pandemii zrušeno.

Chelsea Curry přeskočila kanadskou účast v roce 2019 v dánském Silkeborgu, ale kvalifikace se neúčastnila. Jennifer Jonesová byla posledním kanadským skokem, který tuto událost vyhrál, a získal zlatou medaili v roce 2018 v North Bay, ON.

Tato zpráva byla poprvé publikována The Canadian Press 30. dubna 2021.