Arktický mořský led v roce 2007 dramaticky poklesl a už se nikdy nevzpamatoval. Nový výzkum naznačuje, že ztráta byla zásadní změnou, která, pokud vůbec někdy, pravděpodobně nebude v tomto století zvrácena – možná důkaz toho druhu klimatického bodu zlomu, o kterém vědci varovali, že planeta může projít, když se planeta otepluje.

Závěr pochází z tří desetiletí údajů o stáří a tloušťce ledu, který každoročně uniká z Arktidy, když proudí do severního Atlantiku až do východního Grónska. Vědci z Norského polárního institutu zjistili výrazný rozdíl v hladině ledu před a poté, co v roce 2007 dosáhla historického minima.

V následujících letech data ukazují, že Arktida vstoupila do toho, co vědci nazývají „nový režim“ – takový, který s sebou přináší trend k ledovým příkrovům, které jsou mnohem tenčí a mladší než před rokem 2007, říkají vědci. Změnu spojují s rychle se oteplujícími teplotami arktického oceánu, způsobenými lidskými emisemi skleníkových plynů.

„Naše analýza ukazuje dlouhodobý dopad změny klimatu na arktický mořský led,“ napsali. Časopis Příroda.

Walt Meyer, vedoucí výzkumník v National Ice and Snow Data Center na University of Colorado v Boulderu, přirovnal pád v roce 2007 k boxerovi, který dostal knockout. Všechny údery, které vedou, oslabují bojovníka, ale ten největší úder je příliš velký na to, aby ho boxer porazil.

To neznamená, že arktický led je úplně pryč, ale že se nemůže rychle zotavit.

„Jste v nové situaci, v nové rovnováze, kde se nemůžete snadno vrátit tam, kde jste byli,“ řekl Meyer, který se na novém výzkumu nepodílel.

Údaje o potenciálním maximu arktického mořského ledu pro letošní rok, které ve středu zveřejnilo americké Ice Data Center, ukazují, že nedávné trendy pokračují: 5,64 milionu čtverečních mil ledového příkrovu pozorovaného 6. března bylo pátou nejmenší v historii. Toto datum předchází průměrné roční maximum ledu v Arktidě o šest dní. READ Horniman obnoví nigerijské umění, včetně některých bronzových kousků v Benin: NPR

nové Analýza vědců z norského institutu je založena na datech získaných z Framského průlivu, průlivu mezi Grónskem a norským souostrovím známým jako Svalbard, kterým pravidelně protéká arktický mořský led na své cestě do severního Atlantiku. Podvodní radarové systémy dokážou detekovat objem ledu proudícího na oblohu, zatímco satelity a bóje sledují pohyb ledu a dobu, kterou stráví v Arktidě, než unikne z pólu.

Výzkumníci zjistili, že k dramatické změně došlo v roce 2007, kdy Colorado Ice Research Center oznámilo rekordní pokles mořské ledové pokrývky, která byla o 38 procent menší než normálně a o 24 procent nižší než předchozí rekordní úroveň z roku 2005.

Až do roku 2007 pozorovali mořský led v různé tloušťce a stáří, často s hrboly a hřebeny, které pocházejí ze starověkých ledových krů shlukovaných dohromady. V posledních letech však ledové kry změkly a mají rovnoměrnější tloušťku, což naznačuje, že jsou mladší a mají kratší životnost. To je znepokojující z různých důvodů: ztráta přirozeného prostředí pro arktická stvoření a snížení albedového efektu, což je, když led odráží sluneční světlo zpět do vesmíru. Méně ledová Arktida absorbuje více slunečního tepla.

Celkově stráví ledové kry v Arktidě o 37 procent méně času, než uniknou Framským průlivem, aby se roztavily v Atlantském oceánu, nebo asi 2,7 roku v průměru od roku 2007, zjistili vědci. Množství ledu o tloušťce přes 4 metry (asi 13 stop), které prochází úžinou Po rekordním minimu v roce 2007 se snížil o více než 50 procent.

Výzkum posiluje předchozí studie ukazující úbytky téměř veškerého nejstaršího a nejtlustšího ledu, který kdysi pokrýval Arktidu, a že ledové kry cirkulují kolem severního pólu a ven přes Framský průliv rychleji, jak ledová pokrývka ustupuje.

Studie ilustruje, čeho se vědci obávají od rekordního minima zaznamenaného v roce 2007 (a od té doby bylo překonáno v roce 2012). V té době někteří přemýšleli, zda to nebyl začátek epického zhroucení. Nestalo se tak, ale ani k žádnému velkému oživení nedošlo. READ Vůdce Hongkongu deklaruje zákony o „falešných zprávách“, jak se to týká svobody médií

Meyer řekl, že výzkumníci se zdráhali prozradit potenciální změny v arktickém mořském ledovém systému jako celku, protože v ledovém příkrovu je rok od roku tolik změn. Nová studie by to podle něj mohla změnit.

„Dělají velmi dobrý případ a shromažďují spoustu dat, aby řekli, ano, došlo k zásadní změně a my jsme v tomto novém systému,“ řekl Meyer.

Někteří však nesouhlasí s jedním ze závěrů výzkumníků.

„Nejsem přesvědčen, že je to nevratné,“ řekl Harry Stern, matematik a výzkumník mořského ledu z Laboratoře aplikované fyziky Washingtonské univerzity. „Pokud změníte podmínky, můžete zvrátit změny v tloušťce ledu.“

To by trvalo dlouho, uvedli autoři studie, i při nejoptimističtějším scénáři globálního oteplování a snižování emisí. I kdyby emise oxidu uhličitého někdy během příštích 50 let klesly na nulu, bude trvat další desetiletí, než oceán ztratí veškeré teplo, které se nashromáždilo od doby, kdy lidé začali spalovat fosilní paliva a vypouštět skleníkové plyny.