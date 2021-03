PSA: Aktualizujte WebView pro Android a opravte poškozené aplikace

Velké množství uživatelů Androidu za posledních několik hodin čelilo neustálému zavírání Gmailu a dalších aplikací, přičemž někteří zjistili, že odinstalování WebView pro Android havárii zastaví.

Aktualizováno 3/23: Hned po 23:00 PDT v pondělí společnost Google vydala trvalou opravu problému s havárií aplikace. Zahrnuje aktualizaci systému Android WebView i prohlížeče Chrome na verzi 89.0.4389.105:

Google od té doby potvrdil, že neočekávané pády aplikací byly výsledkem špatné aktualizace součásti systému WebView, která byla včera večer stažena a nahrazena výše uvedenými novými verzemi.

Společnost také představila opravu vzácných případů v systému Android 10 nebo 11, kde „Ruční aktualizace WebView nebo Chrome může selhat“. Přejděte do Nastavení> Aplikace a oznámení> Obchod Google Play> Úložiště a mezipaměť> Vymazat data. Poté můžete pokračovat v krocích aktualizace a Google si všimne, jak toto řešení vymaže některá nastavení Obchodu Play, včetně rodičovské kontroly a předvoleb automatické aktualizace.

Původní 3/22Odpověď: Tento problém začíná házením výzev systému Android, které varují před zavíráním aplikací. Ovlivněny jsou také aplikace na pozadí, které nejsou aktuálně otevřené.

Pokud tato chyba ovlivní vaše zařízení, všechny aplikace pro Android, které používají Součást systému WebView„Který je zodpovědný za zobrazování a aktualizaci webového obsahu Kromě Chrome Každý pár týdnů„Neustále narazíte. To zahrnuje Gmail – který je v tuto chvíli pro mnoho uživatelů deaktivován – a mnoho dalších aplikací třetích stran. Google uznal problém s e-mailem a aktivně pracuje na jeho vyřešení. Uživatelům se doporučuje navštívit webové rozhraní:

„Jsme si vědomi problému s WebView, který způsobuje selhání některých aplikací v systému Android. V současné době pracujeme na ověření celého rozsahu a právě ho opravujeme.“ – mluvčí Google

Okamžité řešení tohoto problému zahrnuje nalezení záznamu v Obchodě Play pro systém Android WebView pomocí kteréhokoli z nich Navštivte tento odkaz přímoNebo přejděte na stránku „Moje aplikace a hry“, přejeďte doleva na kartu „Nainstalováno“ a přejděte dolů – měla by to být jedna z prvních aplikací. Poté klikněte na „Odinstalovat“ a potvrďte zobrazenou výzvu.

Pokud to z nějakého důvodu nefunguje, přejde do Nastavení systému> Aplikace a oznámení> Zobrazit všechny aplikace> Zobrazit web systému Android> Klikněte na úplnou tříbodovou nabídku v pravém horním rohu> Odinstalovat aktualizace> OK. Tyto pokyny platí pro Android 11 na telefonech Pixel, ale měly by se jednat o stejný proces na jiných verzích OS a zařízeních OEM.

Následující kroky by měly zastavit řetězec poruch podporovaný společností Samsung doporučení Stejný postup dnes. Neovlivňuje všechny uživatele, ale je rozšířený napříč Pixelem a dalšími zařízeními.

Zdá se, že Google vydal špatnou aktualizaci pro Android WebView. I když je tato konkrétní verze chybná, je důležité po vyřešení problému udržovat WebView na nejnovější verzi oprav zabezpečení.

Aktualizace …

FTC: K výdělku používáme přidružené odkazy. Více.

Podívejte se na 9to5Google na YouTube, kde najdete další novinky: