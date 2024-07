Obchod Google Play zvyšuje standardy aplikací Konečně by aplikace měly skutečně fungovat

Jako platforma s otevřeným zdrojovým kódem byl Android vždy Divokým západem, pokud jde o aplikace. Apple vyžaduje, aby tvůrci aplikací splnili přísné standardy před publikováním aplikací v App Store; Pokud jde o Android, není tomu tak. Od svého založení jako tržiště pro Android v roce 2008 je Obchod Google Play otevřeným tržištěm, kde se vedle legitimních aplikací nachází software napadený malwarem, poškozený nebo s ním manipulovaný. Google se tomu snaží ukončit svou nejnovější aktualizací.

K 31. srpnu 2024 Google provede aktualizaci Spamová politika a minimální funkčnost, což zvyšuje laťku, kterou musí aplikace splňovat, aby se objevily v Obchodě Play. I když z pohledu věcí se jedná o logické změny, o kterých se mělo už dávno pracovat. Například: „Aplikace musí poskytovat stabilní, responzivní a poutavou uživatelskou zkušenost.“ Musí mít také skutečnou funkčnost, nesmí havarovat a musí se načíst, jakmile jej nainstalujete. Proboha, Google, co tady trvalo tak dlouho? Hladina je zde tak nízká, že se pod ní mohou zaseknout jen švábi.

Mezi další věci, na které Google zasahují, patří:

Aplikace navržené tak, aby nic nedělaly nebo neměly žádnou funkci

Aplikace, které mají příliš málo obsahu a neposkytují poutavé uživatelské prostředí, například jednotlivé aplikace na pozadí

Aplikace, které se neinstalují

Statické aplikace, které nemají funkce specifické pro aplikaci, například aplikace pouze pro text nebo aplikace pro soubory PDF

Myslím, že je to lepší, než kdyby se to nestalo vůbec. Až se změny projeví, očekáváme, že se radikálně zbavíme nežádoucích aplikací. Díky tomu by bylo procházení Obchodu Play mnohem lepším zážitkem a výsledkem by byly užitečné aplikace.