Sherry Quayle, jedna z nejuznávanějších a nejvlivnějších trenérů v historii univerzity v Oklahomě v jakémkoli sportu, odešla po 25 letech do důchodu u kormidla ženského basketbalového programu Sooners.

Coale vyhrál nejvíce v historii ženského basketbalu na OU a byl členem Síně slávy ženského basketbalu. Coale čtyřikrát trénoval na Big 12 letošního roku a nasměroval Sooners na 10 turnajů Big 12 (šest základní části, čtyři turnaje) a 20 vystoupení za to, co Po sezóně, včetně 19 po sobě jdoucích mistrovství NCAA. Svou týmovou trenérskou kariéru ukončila s celkovým počtem 512-293 (0,636) a skóre 253-168 (0,601) ve hře Big 12.

Družstvo Coale bylo v období po sezóně obzvláště silné, o čemž svědčí skutečnost, že devět jejich týmů kvalifikovaných pro NCAA postoupilo do Sweet 16 nebo později. Tři z nich postoupili do Final Four (2002, 2009, 2010) a tým Sooners postoupil v letech 2001-02 na zápas národního mistrovství. Nakonec její týmy zaznamenaly 31 vítězství na mistrovství NCAA, což je dobré pro 15. místo mezi ženskými basketbalovými trenéry divize I. Její tři poslední čtyři přihlášky byly osmým v její historii.

Celkově Coale trénoval hráče OU na čtyři ceny All-America First Team Awards a šest ocenění Big 12 Player of the Year. Třicet jedna Urgent získala pod jejím dohledem na všech konferencích celkem 65 vyznamenání. Rovněž vyprodukovalo 14 možností výběru WNBA, včetně šesti z prvního kola. 17 jeho žáků hrálo profesionálně v zahraničí (ve 27 zemích na šesti kontinentech).

Coale, který byl jmenován NCAA do soutěžního výboru NBA v roce 2005, zaznamenal mezinárodní úspěch. V roce 2013 vedla basketbalový tým USA k získání zlaté medaile na světových univerzitních hrách v ruské Kazani a jako asistentka trenéra v roce 2001 pomohla týmu mistrovství světa žen v USA k bronzové medaili v Brně .

Úspěch hráčů Oklahomy na Coale se neomezoval pouze na tvrdé dřevo. Ujistila se, že chápou, že metody a pravidla jejího programu z nich udělají lepší sportovce a studenty, a po skončení školy je připraví na místo pro úspěch. Sama uznávaná studentka – byla držitelkou Ceny NAIA Scholar-Athlete Award a absolvovala summa cum laude z Oklahoma Christian – Coale vedla týmy, které od příchodu na OU nashromáždily kombinovanou GPA 3,0 nebo vyšší ve 41 třídách ze 49 tříd. 67 z jejích hráčů absolvovalo OU a 66 dosáhlo celkem 131 akademických vyznamenání 12 (akademie All-Big 12 Team 2021 bude vyhlášena příští týden).

Program OU společnosti Coale byl také trvalým šampionem v komunitě. Jeho týmy se již dlouho podílejí na poskytování služeb Normanům a většímu Oklahoma City prostřednictvím různých informačních programů, včetně programu Sooner Big Sis, který hráčům umožnil dobrovolně se věnovat mentorům a asistentům učitelů normanských základních škol; Potraviny a přístřeší; Mary Abbott Dětský dům; Habitat for Humanity; Dětská nemocnice v Oklahoma City. Centrum JD McCarthyho pro děti s vývojovým postižením; Dětská síť zázraků; CCF. „Jídla na kolech“ od United Way; Speciální olympijské hry; Závod o léčbu; Normanské centrum zdrojů pro ženy.

Od roku 2012 působil Coale jako člen správní rady Nadace Kay Yow a v srpnu 2019 obdržel cenu Impact Foundation Award, která se uděluje jednotlivci nebo organizaci, která ztělesňuje hodnoty Coach Yow a hodnoty organizace.

Coale, architekt renesance basketbalu žen v Oklahomě, byl zodpovědný za rostoucí přítomnost Lloyd Noble Center v roce 2000. 50 největších ženských domácích davů přišlo na OU během období Coale, včetně rekordních 12 205 účastí na vítězství Sooners 2008 nad Oklahomou. OU nejprve překonal hranici 10 000 diváků 29. prosince 1999 proti nejlépe hodnocenému Connecticutu (10 713 fanoušků) a v letech 2007-08 se umístila na třetím národním místě s průměrem 10 253 fanoušků na dům. Jen v letech 2008-09 přilákal Coale více než 10 000 fanoušků v šesti různých domácích zápasech.

Courtney Paris, hvězda týmu 2008–2009, byla možná nejvýznamnější studentkou Koal. Paris, která se na univerzitu vrátila jako asistent trenéra v roce 2020 po 11leté kariéře, byla třikrát v seznamu 12 nejlepších hráčů roku a vytvořila rekord téměř pokaždé, když narazila na hřiště. První žena v historii Oklahomy, muž nebo žena, která získala ocenění AP National Player of the Year Honors (sezóna 2006-2007), a byla také vůbec první americkou hráčkou Associated Press a American Basketball Writers Association. Kromě toho se stala první vysokoškolskou basketbalovou hráčkou, bez ohledu na pohlaví nebo rozdělení, která získala 2 500 kariérních bodů a 2 000 doskoků. Paříž skončila s 20 NCAA, 57 Big 12 Conference a 69 záznamy v Oklahomě – z nichž nejznámější bylo 112 dvojitých dvojitých her.

Stacey Dells, hlavní brankářka týmu OU 2001-02, který se dostal do národního zápasu o titul, byla nejlepší hráčkou roku 2001 a 2002 a ukončila svou kariéru jako kapitánka ligy (764). The Dales se stal prvním All-America tým výběr OU pro první tým Kodak, stejně jako první olympijský hráč Coale, jako Kanada na olympijských hrách 2000 v Sydney v Austrálii.

Vyrůstala v Hildtonu v Oklahomě a Kwale zahájila svou trenérskou kariéru ve třídách na střední škole v Oklahomě. Po absolvování Oklahoma Christian získala první trénerskou pozici na Edmund Memorial High School a dva roky pracovala jako asistentka trenéra.

Další zastávkou byl hlavní trenér dívčího basketbalového týmu Norman High School v letech 1990-96. Coale vzal program NHS zpět a po provedení 11-12 ve své debutové sezóně neměla Lady Tigers pod svou vůlí žádný záznam ztráty. V době, kdy odešla na OU, Coale nasměroval Normana na dva státní šampionáty třídy 6A a rekord kariéry 147-40 (0,786). Její poslední dva normanské týmy zvítězily, 53-2. V roce 1993 oceněn jako okresní a státní trenér a velká celoměstská střední škola roku.

Čtyři z jejích středoškolských hráčů získaly stipendia na basketbal od divize I NCAA: Stacy Hansmayerová do Connecticutu (1997–2000); Sarah Dimson do Stanfordu (1998-2001); Sunny Hardman (1998-2001) a Shannon Salmon (1999-2002) do Oklahomy.

Hansmeyer a Coale byli společně uvedeni do síně slávy normanské střední školy v únoru 2002. Coale je také členem Oklahoma Christian Sports Hall of Fame. Letos v létě bude uvedena do sportovní síně slávy v Oklahomě.