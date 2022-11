Mamata Banerjee se omlouvá za komentáře ministra Trinamoolu na adresu prezidenta

„Krása není o tom, jak vypadáš, ale o tom, jaká jsi uvnitř,“ dodala.

Kalkata:

Hlavní ministryně Západního Bengálska Mamata Banerjeeová dnes odsoudila a omluvila se za výroky své ministryně na adresu prezidenta Draupadi Murmo. Řekla, že není v kultuře její strany osobní komentáře a dodala, že Marocká osvobozenecká armáda byla před svými komentáři varována a její strana se také omluvila.

Paní Banerjee řekla: „Velmi si vážíme prezidenta. Je to velmi milá dáma, omlouvám se za komentáře,“ dodala, že „Achilles (Jerry) udělal chybu; tyto komentáře odsuzuji a omlouvám se.

V Západním Bengálsku dnes odpoledne BJP MLA pochodovaly do Raj Bhavan na protest proti nevkusným komentářům ministra Trinamoolu Akhila Giriho ohledně prezidenta Indie. BJP MLA byli slyšeni zpívat písně a byli vedeni opozičním vůdcem Suvendu Adhikari.

Sovindu Adhikari řekl novinářům: „Ani po 72 hodinách jeho vyjádření premiér nedoporučil guvernérovi jeho odvolání a ani ho nepožádala, aby rezignoval. V sobotu jsme poslali guvernérovi e-mail. Dosáhli jsme Raj Bhavan s požadavkem. To není odvolání. Je tam dost místa. V ústavě musí radit premiérovi, aby odvolal ministra, ať už je v Dillí nebo Imphal nebo Chennai. Jak to udělá, je jeho příkaz.“

Dodal: „Napsali jsme to sem. Nepřišli jsme do Raj Bhavanu, abychom si dali čaj s jeho sekretářkou. Naše zpráva by se měla dostat ke guvernérovi, a proto jsme to sem přišli říct.“

Poté, co se video s jeho komentáři stalo virální, pan Jerry se za poznámku omluvil.

V 17sekundovém videu je slyšet, jak pan Jerry komentuje „vzhled prezidenta“.

„Oni (BJP) řekli, že nevypadám dobře. Nikoho nesoudíme podle vzhledu. Respektujeme postavení prezidenta (Indie). Ale jak vypadá náš prezident?“ Jerry, státní tajemník pro nápravy, byl slyšet na shromáždění ve vesnici v Nandigramu v pátek pozdě večer.

Strana označila komentáře za „nezodpovědné“ a „mizogynní“ a distancovala se od komentářů pana Jerryho.

„Velmi si vážíme Jeho Excelence prezidenta Indie Smt. Droupadi Murmu. Naše strana důrazně odsuzuje nešťastné poznámky MLA Akhila Giriho a dává jasně najevo, že taková prohlášení nepodporujeme. V éře posilování postavení žen je taková misogynie nepřijatelné,“ tweetovala strana.

Trinamol také citoval několik případů vůdců BJP, kteří se oddávali osobním útokům na vůdce TMC, zejména kmeny MLA a ministryni Birbhu Hanzdu. TMC při startu na Suvendu Adhikari řekl: „Znevažování žen a komunity ST je pro SuvenduWB jako druhá přirozenost. Použil mimoparlamentní jazyk MLABirbaha_Hansda, dcery Země, hrdé Adivasi. Jakékoli kázání o úctě k ženám od vůdců @BJP4India je krutý vtip“