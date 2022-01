Jonathan Miller v článku pro The Spectator řekl, že 44letý lídr „zíral na Evropu jako statečný Cortez“ nebude schopen splnit standardy stanovené bývalým lídrem. Merkelová . Napsal: „V La France profonde je Evropská unie nepopulární.

Macron v rámci svého plánu naplánoval minimální mzdu v Evropské unii, uhlíkové daně na produkty dovážené do Evropy a další regulace a daně pro americké technologické giganty, jako jsou Amazon a Google.

„on [Macron] Zřejmě ve víře, že na tom nezáleží, dosprintuje s podporou médií k vítězství proti rozdělené opozici a možná se mu poštěstí ve druhém kole čelit Marine Le Penové, která i přes nevyhnutelnou porážku odmítá odejít do důchodu. . .

Pan Miller pokračoval: „Představa, že by někdo z nich mohl být vydán do 30. června, kdy Francii v prezidentském úřadu vystřídá Česká republika, je absurdní, ale o to nejde.

„Dokument je spíše Macronovým prohlášením o „evropské renesanci“, kterou byl posedlý, a to hned pro znovuzvolení.“

Francouzský prezident během Silvestra k národu reprezentativně rozsvítil Eiffelovu věž v barvách Evropské unie.

Pan Miller, který svůj projev nazval „volební kampaní“, uvedl, že ačkoli prezident ještě neoznámil kandidáta, zdá se pravděpodobné, že svou kandidaturu formálně neoznámí až do posledního možného okamžiku.

