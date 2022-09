Král Karel III. a princ z Walesu navštívili tisíce truchlících, kteří stáli ve frontě, aby viděli královnu čekající v sobotu (17. září 2222).

Nový král a první v řadě na britský trůn překvapil ty, kteří tráví hodiny dne vzdáváním úcty zesnulé královně – která zemřela ve věku 96 let 8. září – ve Westminster Hall, přičemž princ William to vtipkoval. jeho otec je „mnohem rychlejší“ než on.

Setkali se s velkým jásotem, když si potřásli rukama s členy publika v Lambeth Bridge v jižním Londýně.

Mnozí skandovali „Bůh ochraňuj krále“, „Bůh ochraňuj prince z Walesu“ a „Milujeme tě, Williame“.

Až z Česka přijel demonstrant a princ jim řekl: „Neuvěřitelné [the Queen] Tomu nikdy neuvěřím, upřímně. Něco úžasného.“

William, 40, jednou žertoval, že jeho 73letý otec uháněl po kovových kolejnicích mezi členy královské rodiny a publikem, zatímco on ustoupil a povídal si s nimi.

Usmál se: „Cesta mého otce je rychlejší než já.“

Dnes ráno sledovač fronty ministerstva kultury, médií a sportu uvedl, že fronta ze Southwark Park má čekací dobu „nejméně 24 hodin“.

Mezitím se osm královniných vnoučat (Peter Phillips, Zara Tindall, princ z Walesu, vévoda ze Sussexu, princezna Beatrice, princezna Eugenie, lady Louise Windsor a vikomt Severn) zúčastní jejich vigilie dnes (22.09.17), poté, co jejich rodiče zadrželi jedna dnes v noci.

Charles, Anne, princezna Royal, princ Andrew a princ Edward vedli 15minutové bdění za svou matku v uniformě, když stáli u její rakve.

Král Karel – který nastoupil na trůn v okamžiku, kdy jeho matka zemřela – byl blízko hlavy rakve, zatímco jeho bratři byli uspořádáni na ostatních stranách.

Členové publika dál mlčky předávali rakev.

Eugenie a Beatrice – dcery prince Andrewa a jeho bývalé manželky Sarah, vévodkyně z Yorku – lze vidět na plošině vedle rakve se svými bratranci Zarou a Peterem.

Král Charles – který byl viděn přicházet do sálu těsně před 19:30 – opustil akci těsně před 20:15, zatímco dav venku jásal.

Členové veřejnosti, kteří chtějí vzdát hold králi, byli upozorněni, že se musí postavit do fronty v pondělí (19.09.22) do 12:30, aby dorazili do Westminster Hall před jejím uzavřením v 6:30, jen několik hodin před začátkem akce. Královnin pohřeb se bude konat ve Westminsterském opatství.