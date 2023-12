Robert Heloes debutuje celovečerním filmem o otázkách nesmrtelnosti

Český režisér Robert Hloes je rozhodně novým režisérem, kterého je třeba sledovat. Svou kariéru zahájil třemi úspěšnými krátkými filmy: Mlýn (2011) získal Kodak Student Gold Award za nejlepší krátký film roku. po jednom roce, Příprava Byl nominován na cenu České akademie. Získal také více než milion zhlédnutí online. V roce 2015 režíroval Heloise Lháři který vyhrál nejlepší český studentský film na iShorts 2015 a byl semifinalistou 43. ročníku Student Academy Awards.

Nyní Heloise uvádí svůj první celovečerní film bod obnovení, vědeckofantastický film zasazený do roku 2041. Jeho premisa uděluje každému, kdo nepřirozeně zemřel, právo na návrat k životu za podmínky, že si vytvořil záložní kopii své osobnosti zvanou „bod obnovení“. Tento projekt zpochybňuje myšlenku umělého prodloužení života Nekonečno A Nechal diváky v úžasu ještě dlouho poté, co opustil promítací sál. Po premiéře na fantastickém jihokorejském filmovém festivalu Bucheon se tento ambiciózní český projekt obrací v roce 2023 na filmový festival v Karlových Varech.

Ředitel souhlasil s rozhovorem přes Zoom.

Jaká byla vaše první interakce s kinem?

Kupodivu, když jsem vyrůstal, rodiče mě nenechali sledovat filmy. Mysleli si, že jsou na mladého chlapce příliš násilní. Pamatuji si, jak jsem se snažil dívat Matice Přes klíčovou dírku. Možná proto, že mě o to v dřívější fázi připravil, mě v pubertě fascinovala kinematografie. Věděl jsem, že chci jít na filmovou školu. Po chvíli studia v České republice jsem se rozhodl podat přihlášku a nastoupil jsem na jihokorejskou filmovou školu. Už nějakou dobu jsem fanouškem korejských filmů a chtěl jsem se učit od zdroje. Přijel jsem z Koreje s krátkým filmem, který se náhodou stal v Evropě velkým hitem. Byl to krátký futuristický film. Zvláštní na evropské poměry té doby. Bylo to oprávněné Příprava.

Byl úspěch, který jste měli s vašimi krátkými filmy, zásadní pro získání financování a správného produkčního partnera, kterého jste potřebovali? bod obnovení?

rozhodně. Moje země [Czech Republic] Režisérovu rekordu filmového festivalu stále přikládá velký význam. Úspěch tří krátkých filmů byl zásadní pro získání financování a získání Film Kolektiv jako produkčního partnera. Podařilo se nám získat všechny peníze, o které jsme požádali. Dělali jsme to klasickým způsobem. Možná proto, že scénář byl tak odvážný, že nikdo nechtěl být vnímán jako „zbabělec“, který ve filmu neriskoval. [laughs].

Co vás přitahuje na žánru science fiction?

Sci-fi je žánr, který nabízí zábavné a inteligentní příběhy. Vyvolává filozofické otázky. Rád přemýšlím o životě a našich bojích s morálkou.

S jakou největší výzvou jste se při produkci filmu potýkal?

Jak napsat scénář tak, aby byl divácky atraktivní, ale přesto možný z hlediska našeho rozpočtu. Od sci-fi jsou velká očekávání. Nechtěli jsme nechat fanoušky nespokojené. Vyrovnat náš rozpočet ve výši 2 miliony EUR a stále mít faktor wow byla rozhodně největší výzva. Nicméně miluji překonávání překážek, takže to začalo být zajímavé.

Co vás jako filmaře inspiruje?

Čtu hodně. To je můj zvyk od dětství. Možná mě motivovalo to, že mě rodiče pouštěli na filmy až v pozdějším věku. Hodně se inspiruji také cestováním a počítačovými hrami.

Jak jako jeden z nastupujících českých režisérů vidíte budoucnost české kinematografie?

Věřím, že porevoluční generace, jejíž jsem součástí, přinese do české kinematografie velkou změnu. Točíme filmy, které jsou univerzálně přitažlivé. Dříve mířily české filmy pouze na české diváky. To se změnilo. Budoucnost vypadá slibně.