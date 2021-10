Země se převrátila na bok (a je zase zpět) v „kosmickém yo-yu“ před 84 miliony let

Nová studie potvrdila dlouhodobou teorii, že zemská kůra byla nakloněna na svou stranu asi před 84 miliony let. (Obrazový kredit: Shutterstock)

Země nebyla vždy vzpřímená. Ukázalo se, že kůra planety se asi před 84 miliony let převrátila na bok a zase zpět, což je fenomén, který výzkumníci nazvali „kosmické yo-yo“.

Vlastní název pro jádro je true polar wander (TPW), ke kterému dochází, když vnější vrstvy planety resp měsíc Pohybuje se kolem svého jádra, přičemž plášť je nakloněn vzhledem k ose objektu. Někteří výzkumníci dříve spekulovali, že dojde k TPW Země pozdě od křídové období , mezi 145 miliony a 66 miliony let, ale o tom se podle A Prohlášení výzkumníků .

Nová studie však silně naznačuje, že TPW se na Zemi vyskytuje. Výzkumníci mapovali starověký pohyb zemské kůry pohledem na magnetické pole Data uvězněná ve starověkých fosiliích bakterie . Zjistili, že planeta byla přibližně před 84 miliony let nakloněna o 12 stupňů vzhledem ke své ose, než se během následujících pěti milionů let zcela vrátila do své původní polohy.

„Toto pozorování představuje nejnovější široce zdokumentovaný TPW a zpochybňuje myšlenku, že [Earth’s] Osa rotace byla za posledních 100 milionů let do značné míry stabilní,“ napsali vědci ve svém článku publikovaném online 15. června v časopise. Příroda spojení .

Kosmické jojo

Země se skládá ze čtyř hlavních vrstev: pevného vnitřního jádra, tekutého vnějšího jádra, pláště a kůry. Během TPW se celá planeta objeví na boku vzhůru nohama, ale ve skutečnosti se posunuly pouze vnější vrstvy.

„Představte si, že se na Zemi díváte z vesmíru, TPW by vypadalo, jako by se Země převracela na bok,“ uvedl v prohlášení spoluautor Joe Kirschvink, geolog Země z Tokijského technologického institutu v Japonsku a profesor na Caltech. . „Co se ve skutečnosti děje, je kamenná kůra celé planety [the mantle and crust] Koluje kolem tekutého vnějšího jádra. “

Během TPW se zemská kůra otáčí kolem vnějšího jádra, ale osa planety a magnetické pole zůstávají stejné. (Foto kredit: Victor C. Tsai / Wikimedia Commons)

Jednotlivé kusy vnějších vrstev Země se neustále pohybují a mění tektonické desky Narážejí do sebe a klesají pod sebe; Ale během TPW se vnější vrstvy pohybují společně jako jeden celek.

V důsledku toho by sklon zemské kůry nevedl k žádné velké tektonické aktivitě nebo drastickým změnám v hlavních ekosystémech. Místo toho to mohl být postupný proces, který by mě neovlivnil dinosauři a další živí tvorové, kteří se potulují po povrchu.

Země elektromagnetické pole Během TPW by byl opraven, protože byl vytvořen tekutým vnitřním jádrem, které by zůstalo na místě. Takže místo toho, aby se magnetické póly pohybovaly, jsou to geografické póly, které začnou bloudit.

zkamenělý magnet

Aby vědci otestovali, zda Země prošla TPW během křídového období, obrátili se na magnetické minerály ve vápencových ložiscích v Itálii.

“Ukázaly se, že tyto italské sedimentární horniny jsou velmi zvláštní a spolehlivé, protože feromagnetické minerály jsou ve skutečnosti fosilie bakterií, které vytvořily řetězce minerálního magnetitu,” uvedla v prohlášení Sarah Slotznick, geoložka z Dartmouth College v New Hampshire. .

Vápencová ložiska v Itálii obsahující zkameněliny magnetitu (vlevo) a zbytkové jámy, kde výzkumníci vykopali některé ze svých vzorků (vpravo). (Foto kredit: Ross Mitchell/Tokyo Institute of Technology)

Magnetit je vysoce magnetická forma žehlička -kysličník. Některé bakterie dokážou vytvořit řetězce drobných krystalů magnetitu, které se přirozeně vyrovnají s magnetickým polem Země v době svého vzniku. Když tato konkrétní bakterie zemřela a zkameněla během období TPW, tyto magnetitové řetězce byly uzamčeny na místě.

Protože se zemská kůra pohybovala skrz TPW, nikoli její magnetické pole, tyto magnetické fosilie (které zůstaly v povrchových vrstvách planety) odhalily, jak moc se kůra v průběhu času pohybovala vzhledem k magnetickému poli Země. Tým zjistil, že zemská kůra se během 5 milionů let posunula přibližně o 25 stupňů.

Vědci se domnívají, že jejich zjištění nyní řeší otázku, zda Země obsahovala TPW během období křídy.

“Je osvěžující vidět tuto studii s jejími bohatými a krásnými magnetickými daty,” uvedl v prohlášení Richard Gordon, geofyzik z Rice University v Houstonu, který se na studii nepodílel.

