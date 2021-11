SpaceX a NASA plánují příští týden srazit satelit do asteroidu

Od roku 2017 je NASA v procesu testování Zjistěte, zda se satelit může srazit s asteroidem změnit kurz, Požádejte o pomoc SpaceX v tomto úsilí V roce 2019. Dnes Rocket Corporation že má Dokončili statický požární test a cílí na 23. listopad jako datum spuštění testu Double Asteroid Redirection Test (DART).

Ve 22:21 PT toho dne NASA podle SpaceX „záměrně srazí kosmickou loď DART do asteroidu, aby zjistila, zda je to účinný způsob, jak změnit jeho kurz, pokud by byl v budoucnu detekován asteroid ohrožující Zemi,“ uvádí SpaceX. tweet.

Statický požární test je jedním z několika kroků Připravte nosnou raketu k nasazení, kontroluje výkon motoru při startování a měří věci jako tlak a teplotu. Po dokončení této fáze to vypadá, že SpaceX a NASA se příští týden chystají pokročit vpřed.

DART míří na binární asteroid se dvěma tělesy zvanými Didymos (v řečtině „dvojče“). Didymus B má výšku 160 metrů (asi 174 yardů) a obíhá kolem Didyma většího, který má velikost 780 metrů. Binární asteroid mohl bezpečně minul Zemi v roce 2022 a znovu v roce 2024 – nebyl by na cestě ke kontaktu s naší planetou.

Ale NASA ano Již bylo identifikováno nejméně 23 objektů které na nás pravděpodobně během příštích 100 let narazí. Obranná strategie je klíčem k ochraně lidstva v případě, že se na obzoru objeví Armagedon.

Aktualizace 20. 11. 21 1:00 ET: Příspěvek jsme opravili tak, že cílové datum spuštění je 23. listopadu. Omlouváme se za chybu.