2023 Tajemství Chevrolet Corvette Z06 odhaleno před debutem

The 2023 Chevrolet Corvette Z06 křik.

Nové upoutávkové video zveřejněné před blížícím se odhalením naznačuje, že sportovní vůz se středním motorem je … Motor V8 Jeho rychlost může dosáhnout 8600 ot./min.

Je to území exotických aut a rychlejší než kterýkoli americký V8 dříve, což je titul, který kdysi držel 2015 Ford Mustang Shelby GT350’s 5,2 litrový motor při 8250 ot./min.

Video se poprvé objevilo „8600 minut“ před detekční událostí a ukazuje otáčkoměr otáčející se kolem značky 8500 ot / min, když auto dosáhne rychlosti 100 mph.

Vysoký zvuk, který vydává, naznačuje, že motor používá plochý design klikového hřídele jako závodní auto Shelby’s a Chevy’s Corvette C8.R.

Říká se, že Corvette Z06 bude mít 5,5litrový motor V8 jako konkurenční auto a bude produkovat nejméně 600 koní, ve srovnání s 6,2litrovým osmiválcem Corvette Stingray o výkonu 495 koní.

Chevy byl dříve propuštěn Jeden obrázek standardní Corvette Z06, ale video obsahuje zastřené obrázky dvou dalších konfigurací, včetně modelu kabrioletu zaměřeného na stopu s předním rozdělovačem vystupujícím pod nosem a masivním zadním spoilerem.

Úplné podrobnosti o Corvette Z06 budou zveřejněny 26. října v poledne ET s 30minutovým upoutávkou s názvem „Putting the World on Notice“, která bude zveřejněna online.