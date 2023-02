Vědci odhalují, jak devět let před diagnózou rozpoznávají známky demence

Nová studie zjistila, že může být možné detekovat známky demence až devět let před diagnózou.

Výsledky zveřejněné v Alzheimerova choroba a demence: Journal of the Alzheimer’s Associationznamená, že vysoce rizikoví pacienti by mohli být v budoucnu vyšetřováni, aby pomohli identifikovat ty, kteří by mohli mít prospěch z včasných intervencí ke snížení rizika rozvoje onemocnění souvisejících s demencí.

Mohou také pomoci vybrat ty správné pro klinické zkoušky nových terapií.

„Když jsme se podívali na anamnézu pacientů, ukázalo se, že vykazovali určité kognitivní poruchy několik let předtím, než jejich symptomy stačily k určení diagnózy,“ řekl autor studie Nol Swaddiwudhipong, mladší lékař z University of Cambridge.

„Poškození byla často nepatrná, ale napříč celou řadou aspektů kognice. Je to krok k tomu, abychom mohli prověřovat ty, kteří jsou nejvíce ohroženi – například lidi nad 50 let nebo osoby s vysokým krevním tlakem nebo osoby, které necvičí.“ .“ adekvátní sporty – a intervence v rané fázi, které jim pomohou snížit jejich riziko.“

Pro tuto studii výzkumníci analyzovali data z britské databáze Biobank a identifikovali řešení problémů a vybavování si čísel jako dva časné příznaky toho, že se u pacientů může rozvinout demence.

Starší autor Dr Tim Reitman z University of Cambridge řekl: „Lidé by neměli být přehnaně úzkostliví, pokud si například neumí dobře pamatovat čísla.

„Dokonce i někteří zdraví jedinci mají přirozeně lepší nebo horší výsledky než jejich vrstevníci. Ale kohokoli, kdo má nějaké obavy nebo si všimne, že se jejich paměť nebo vzpomínky zhoršují, doporučujeme, aby si promluvil se svým praktickým lékařem.“

Lidé z údajů britské Biobanky, kteří pokračovali ve vývoji Alzheimerovy choroby, dosáhli nižšího skóre ve srovnání se zdravými jedinci, pokud jde o úkoly spojené s řešením problémů, reakční doby, zapamatování číselných seznamů, potenciální paměť (naše schopnost zapamatovat si, že něco udělat později) a párování.

Vědci zjistili, že to byl také případ lidí, u kterých se vyvinula vzácná forma demence známá jako frontotemporální demence.

Nepamatování si čísel může být časným příznakem demence (Getty Images/iStockphoto)

Podle studie měli lidé, kteří měli Alzheimerovu chorobu, v posledních 12 měsících větší pravděpodobnost deprese než zdraví dospělí.

David Thomas, vedoucí oddělení Alzheimer’s Research UK, řekl: „Je stále jasnější, že nejlepší příležitost ovlivnit průběh nemocí, které způsobují demenci, spočívá v intervenci v jejích raných fázích.

Zdravotnické služby běžně nenabízejí testy potřebné k detekci změn ve funkci mozku, ke kterým dochází dříve, než jsou zaznamenány příznaky, jako jsou ty, které jsou naznačeny v této studii.

Ve skutečnosti NHS v současné době nemůže zaručit včasnou a přesnou diagnózu u lidí s demencí – více než třetina lidí starších 65 let s demencí není diagnostikována.

Dodal: „Nyní je důležitější než kdy jindy, aby služby NHS odrážely naše rostoucí chápání důležitosti včasné detekce a diagnózy.

„Musíme zajistit, aby lidé s demencí nepropadli trhlinami v době, kdy by léčba nebo intervence snižující riziko byly nejúčinnější.“

Další hlášení PA