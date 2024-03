Popelčina tři přání: Oblíbená česká pohádka dostává nové mezinárodní uvedení

Foto: 2. kolo

„Za prvé si myslím, že je to velmi odlišné pro zavedenou tradici. Víš, postava princezny.“

„Velmi zajímaví jsou i umělci, kteří na tomto filmu pracovali. O scénář se postarala Bohumila Zelenková, která je vlastně matkou Petera Zelenky, režiséra, kterého obdivuji a jehož práce je podle mě velmi zajímavá.

Ale skutečným autorem filmu byl František Pavlíček. Pavlíček byl tehdy úřady jaksi zakázán, a tak Bohumila Zelenková propůjčila své jméno k použití, i když Pavlíček napsal scénář.

„A samozřejmě Pavlíček je ten, kdo napsal Marketu Lazarovou s Vlačilem, což byl jeden z mých nejoblíbenějších filmů všech dob.

„K Vláčilovi máte ještě jeden vztah, a to ty kostýmy, o kterých vím, že jsou velmi známé po celém Německu a Československu. Udělal je Theodor Pestek.“ [who also did Marketa Lazarová and Amadeus].

„Takže pro mě hned, kromě toho, co film představuje z hlediska postav, umělci, kteří na něm pracovali, jej staví na jinou úroveň než ostatní umělci. [fairytales] Což vím.

„Jsem si jistý, že existuje mnoho úžasných věcí, ale mezi těmi, o kterých vím, jsou Popelčina Tři přání, tady jim říkáme Tři přání…“

Proč tomu tak je, proč trochu změnili název?

„Protože to bylo pod tímto názvem vysíláno na BBC ve Velké Británii v 70. letech.“

„Pro dětskou televizi pak jezdí po světě, aby sbírali příběhy, pohádky nebo pořady pro děti.

„Pak ve Spojeném království udělali to, že to rozstříhali na 10minutové segmenty, takže je pro mladší děti snazší to zvládnout.

„A protože když tady řekneš 'Tři krásné pro Popelku', tak to nefunguje.“

Mahili Modi, Fotografie: Ian Willoughby

Pokud můžeme mluvit o postavě Popelky, není tak negativní, že? Je nějaká divoká.

„Ano, absolutně. Proto si myslím, že to bylo tak odlišné pro velmi zavedenou tradici.“

„Není to verze Disneyfied. Není to jako prázdná panenka, manipulovaná nebo pasivní.“

„Má tolik ohně a ducha a má svůj život pod kontrolou navzdory útrapám, ve kterých se nachází. Víš, nutí prince běhat v kruzích.“

„Vždy jsme to cítili a možná je to proto, že se na to díváme z tohoto století, kde je pod tím podtext, který je velmi primitivní feministický.“

Chtěl jsem se vás zeptat na jeho mezinárodní reputaci. Patří mezi nejoblíbenější pohádky v českých filmech, ale jak moc je populární, víte, za hranicemi České republiky nebo bývalého Československa?

„Michael Brock, který si získal naši úctu, si to při přípravě svého článku trochu prozkoumal a řekl mi, že to byl jeden z nejúspěšnějších českých exportů té doby.

Myslím, že to znamená jeho spojení s Norskem. Norština byla součástí financování obnovy.

„Je velmi populární v Norsku, Německu, zbytku Evropy a Spojeném království kvůli jeho vysílání na BBC.

„A já si myslím, a nevím, jestli si to lidé pamatují přesně takhle, ale mají pocit, že to byl tehdy velmi úspěšný export, ne v divadelním smyslu, ale spíš v televizních prodejích a podobně.

„V Norsku je tak populární, že se každý rok vysílá v televizi. Jednoho roku, když se nepromítala, nastalo skutečné pozdvižení a v norském parlamentu byly vzneseny otázky, proč se Pubelka toho roku nepromítala.“

„Tři oříšky pro Popelku“|Foto: Národní filmový archiv