UK Construction Week dělá rekordní návrat do Birminghamu

Největší britská akce pro zastavěné prostředí, British Construction Week (UKCW) Birmingham, se minulý týden vrátila na NEC s návštěvností o 8 % meziročně vyšší a přilákala na třídenní výstavu 24 377 návštěvníků.

Program Channel 4 George Clarke, který otevřela UKCW Birmingham, přilákal návštěvníky a vystavovatele z celého světa, včetně Číny, České republiky, Indie, Lotyšska a Turecka.

Výstava zahrnovala více než 6 000 produktů a služeb a více než 150 hodin nepřetržitého profesního rozvoje během zasedání moderovaných 400 myšlenkovými lídry a hlavními řečníky.

Mezi hlavní řečníky a program letošního semináře patřili lídři v oboru včetně Iana Courtse, vedoucího městské rady Solihull a vedoucího člena pro obchod a ekonomiku Solihullu, a Marsha Ramroop, výkonné ředitelky – Equity, Diversity and Inclusion – Building People. Diskutovaná témata zahrnovala kulturní změny, udržitelnost, duševní zdraví a systém HS2.

V celé řadě specializovaných sektorů mohli návštěvníci objevit nejnovější inovace a technologie v oblasti robotiky, digitálního stavebnictví, net zero, off-site stavebnictví a infrastruktury. Vedle UKCW Birmingham se na Timber Expo, největší britské výstavní akci zaměřené na dřevo a dřevostavby, sešli oceňovaní architekti, klienti a dodavatelé, aby předvedli vše, co dřevo může nabídnout.

Barbara Akinkunmi, zakladatelka Girls Under Construction, byla jmenována UKCW Role Model of the Year 2023; Jako mladá černoška pracující ve stavebnictví se Barbara snaží být viditelnou vůdkyní, která aktivně pomáhá dalším mladým ženám orientovat se na jejich kariérních cestách ve stavebnictví.

Mezi vystavovatele, kteří vyhráli letošní ceny platformy, patří: Sustainability Initiative – Munro EV; Nejlepší držák mušlí – KBI; Nejinteraktivnější držák – snadné řezání; Stavitel roku – čistič dutin; Nejlepší marketingová kampaň – NEBOSH; Jen ten nejlepší prostor – PEVA.

Jamie Govier, výkonný ředitel Easy Trim, řekl: „Naprosto fantastické. Na UK Construction Week jsme předváděli naši práci od jeho počátku a toto je nejlepší účast, jakou jsem za posledních pět let viděl. Je to čest pro organizátory.“

Fiona MacDonald, Impact Director ve společnosti BE-ST, řekla: „Byli jsme v Birminghamu s The National Robotarium, abychom širokému stavebnímu sektoru ukázali výhody robotiky a umělé inteligence; vybrali jsme UKCW kvůli její velikosti a pověsti, že přitahuje lidi, kteří jsou zvědaví. o tom, jak by mohla vypadat budoucnost.

Nick Morris, ředitel obchodního rozvoje Fischer Future Heat ve Velké Británii, dodal: „Byla to opravdu dobrá show a máme několik skvělých potenciálních zákazníků, které by se pro nás mohly změnit ve velké zakázky, včetně některých velkých univerzitních a obecních projektů. Je to naše první UKCW spokojeni s množstvím dosavadních dotazů, takže se určitě vrátíme.

Sam Battle, ředitel nadcházející akce UKCW, po představení uvedl: „Byl to pro nás zde v Birminghamu další fantastický rok. Vzhledem k tomu, že se v tomto odvětví v současnosti děje tolik věcí, je skvělé, že můžeme návštěvníkům nabídnout příležitost získat před hrou Jsme hrdí na to, že naši návštěvníci vnímají výstavu jako místo, kde to dělají.

Termíny dvou výstav v příštím roce již byly oznámeny: UKCW London se bude konat od 7. do 9. května 2024 na ExCeL; UKCW Birmingham poběží od 1. do 3. října 2024 na NEC.