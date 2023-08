Ruská centrální banka zvyšuje úrokové sazby na 12 procent s poklesem rublu

Od začátku invaze prezidenta Vladimira Putina na Ukrajinu v únoru 2022 ztratila ruská měna vůči americkému dolaru téměř čtvrtinu své hodnoty a v posledních týdnech vůči hlavním světovým měnám neustále klesá. Ekonomika země byla poničena západními sankcemi, inflací a akutním nedostatkem pracovních sil částečně způsobeným tím, že muži prchali do zahraničí, aby se vyhnuli odvodu do armády.

„Rozdíl mezi 50 rubly za dolar v roce 2020 a 100 dnes je něco, co může sledovat každý občan… dokonce i ten, kdo byl přesvědčen a vymyt mozek televizní propagandou,“ řekl Gurjev listu The Washington Post.

„Toto znehodnocení zasáhne ruské domácnosti. … Na druhou stranu, když centrální banka zvýší úrokovou sazbu, dotkne se to i ruských dlužníků, podniků a domácností s nesplacenými úvěry. To zpomalí ruskou ekonomiku, a tím podkope růst reálného příjmu.“ a kupní síla příjmů.“ Ruští občané. O tom není pochyb.“

„Možná současné zrychlení znehodnotí tsunami, ale to se v minulosti nestalo,“ řekl Oleg Itskoky, profesor ekonomie na University of California v Los Angeles. „Takže to není příliš pravděpodobné, i když ne nemožné, pokud to nevyvolá paniku a masovou konverzi úspor z rublů na dolary u širší veřejnosti.“