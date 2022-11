Prohrát v Marvel Snap? Zbavte se těchto karet co nejrychleji!

obrázek : Marvel / Druhá večeře / Kotaku

Pokud stejně jako John Walker stále absorbujete cestu nižšími úrovněmi Marvel SnapJe velká šance, že existují karty, kterých se můžete držet, protože se vám osvědčily. Nyní však začíná hodně ztrácet a přemýšlí, co se stalo. Odpověď: Zabijte své drahé.

S pomocí mého kolegy Zacka Zwiezena – který hru hraje už nějaký ten pátek – jsme přišli se seznamem karet, které byste mohli chtít vyjmout ze svých balíčků.

Teď si to ujasněme: Nikdo z nás neříká, že tyto karty jsou úplně zbytečné nebo že jejich ponechání ve sbírce je vždy špatný nápad. Jsou to právě ti, kteří se tak brzy uspokojili, že jste se možná nedokázali přesvědčit o jejich slabinách a bránili vám ve zkoušení zajímavějších kombinací. Buďte odvážní, odvážní a nechte tyto děti jít.

A pamatujte si, že pokud budete příliš experimentovat a skončíte s páchnoucím povrchem, můžete jej kdykoli přidat zpět! Každopádně začněme stříhat karty!

Rtuť

obrázek : Marvel / Druhá večeře / Kotaku

G/O Media může získat provizi

jako takové Kotaku Předtím se zhroutilaQuicksilver byl pro vývojáře Second Dinner skvělým řešením, jak zcela odstranit koncept mulliganů z karetní hry pro budování balíčku. Zajištění toho, že budete mít na začátku každé hry v ruce jednu dobíjecí kartu, zajistí, že budete moci vždy hrát první kolo, pokaždé a okamžitě přidat na hrací plochu dvě schopnosti. Což zpočátku působilo energicky. Až na to, že čím více hrajete, tím více si uvědomujete, že umět hrát v prvním kole vlastně není tak důležité.

Je pravděpodobné, že v prvním tahu nepřinesete nic, co by změnilo hru. A skutečně tím, že nehrajete v prvním kole, se vyhnete dalším kartám jedné ceny, jako je Elektra. Můžete se dokonce nepříjemně odhlásit z hraní s jednou cenou, kterou byste mohli mít v prvním kole, jen abyste mohli hrát dvě z nich takticky ve druhém kole. Opět například Elektra!

Jak se dostaneme níže, balíčky, které si vybírají co nejvíce karet s jednou cenou, budou čím dál tím slabší, jak budete stoupat po úrovních, což znamená, že nedostatek jakýchkoli dalších schopností Quicksilveru rychle učiní spíše zátěží než požehnáním.

Oatu

obrázek : Marvel / Druhá večeře / Kotaku

Když poprvé najdete Uatu, připadá vám to jako tajný hack, karta, která vám nabízí zvláštní vhled, který zatím nikdo nemá k dispozici. Jeho schopnost odhalit charakteristiky neobjevených lokací se jeví jako něco, co vám umožní plánovat dopředu a dělat psychické pohyby, které váš protivník nedokáže předvídat. A do určité míry, na určité úrovni, to tak nějak funguje.

Až na to, že se to nestane tak často, aby to ospravedlnilo vzít Uatu do cenného slotu ve vašem balíčku 12 karet. Problémem je množství podmínek, které musí být vhodné, aby se skutečně ukázalo jako výhodné. Je zřejmé, že musíte mít štěstí, abyste to nakreslili dostatečně brzy, aby to fungovalo. Pokud ji nezískáte v prvním nebo druhém kole, je Uatuova schopnost k ničemu. Za druhé, měli byste hrát hru se stránkami, kde jsou předchozí znalosti skutečně užitečné.

Mnoho webů má vlastnosti, kde předchozí znalosti mají velmi malou hodnotu. Zjistěte, že když se ukáže, že vám bude do ruky přidána náhodná karta, náhodná karta z ní odebrána nebo karta s 12 kartami přidaná na obě strany… Je velmi vzácné, že je to pro vás životně důležitá informace. Ano, jsou tam naprosto úžasné podmínky, vědět, že každá karta bude mít při hraní sílu 5+, znamená, že můžete naložit a převzít kontrolu nad tím, kde váš soupeř nemusí vědět. Ale stává se to dostatečně často na to, aby byl Uatu stále důležitou kartou? opravdu ne.

struktura

obrázek : Marvel / Druhá večeře / Kotaku

to je těžké. Ale poslouchejte: existují lepší a zajímavější způsoby, jak dokončit velkou. Hulk je tu od začátku, aby vám poskytl uspokojení při hraní hloupé 12karetní karty na roboty skupiny 1. Ale je to dětská výživa a vy jste připraveni na solidní kousky.

Jistě nemáte ve své skupině nic jiného, ​​co nabízí tolik síly. Je to jednoduchá logika. Problémem je ale Hulkova jednoduchost. Využitím veškeré své energie v 6. kole na jednu kartu neděláte nic jiného, ​​než že přidáte spoustu energie, což znamená, že přijdete o zábavnější velké zakončení. Nevadí, že Shang-Chi, dostupný z balíčku úrovně 222, ho může eliminovat „zničením všech nepřátelských karet v dané lokaci, které mají 9 nebo více síly.“

Ale existuje mnoho karet, které v posledním kole dělají zajímavější věci, zvláště pokud máte tematický balíček . Trik je v tom, zda váš Hulk slouží konkrétnímu účelu, nebo jen tam, protože číslo je velké. Ale zvažte karty jako Odin, který přidává 8 síly, ale také využívá všechny schopnosti Při odhalení ostatních karet v lokaci. To znamená, že můžete vidět, jak Bílý Tygr vkládá další kartu se 7mi silami na jinou pozici, čímž se jejich celkový příspěvek zvyšuje na 15, a zároveň obnovuje extra sílu Gamory +5, pokud tam soupeř zahraje kartu. Tím se Gamora dostává na celkových 17, a to i bez zohlednění možnosti třetí karty na pozici, pouhé hraní Odina zvýšilo naši sílu o 20. Vezměte kteří cožstruktura.

Amerika Chavez

obrázek : Marvel / Druhá večeře / Kotaku

Možná budete nadšeni, když poprvé získáte tuto kartu. Amerika je karta 6-cost/9-power, která se vždy objeví v šestém tahu, což je většinou poslední tah. Marvel Snap Hračky. A ano, je dobré vědět, že na konci zápasu se určitě objeví výkonná 9 energetická karta. Ale také to znamená, že se vám nevisí v ruce, což znamená, že se nemůže narazit nebo náhodně vymrštit do pole brzy. To může nebo nemusí být problém v závislosti na skupině, kterou provozujete; Pokud je vytvořen celý balíček O tom, že se objeví na konci, to je jedna věc. Pečlivě ale zvažte možnosti.

Zatímco Přidání síly 9 na konci zápasu se může hodit, rychle zažijete hry, když budete postupovat v žebříčku, kde 9 výkon nestačí na znovuzískání oblasti nebo zamknutí něčeho. Někdy možná budete chtít oklamat soupeře, aby si myslel, že budete hrát velkou kartu, jen abyste zahráli skromnější hru v oblasti, kde můžete vyhrát s nižším číslem, aniž byste dráždili Shanga. A na rozdíl od velmi silné struktury není Amerika nic jiného než druh síly. V konkrétním balíčku založeném na leštění to může fungovat, ale existuje 6 lepších karet a dokonce 5 karet, které lze vyměnit.

domino

obrázek : Marvel / Druhá večeře / Kotaku

Pojďme se na to podívat i tady, zatímco budeme mluvit o Chavezovi a Quicksilver America. Stejně jako tyto karty má i Domino’s jedinečnou schopnost, což znamená, že zaručeně skončí ve vaší ruce ve druhém tahu. A jako 2-cost/3-power to vypadá užitečně jako pokračování Quicksilveru v první zatáčce. A hned na začátku můžete určitě vyhrát s Dominem. Ale nakonec se budete muset přes tyto karty dostat.

Je to těžké, já vím, ale i když to vzdát znamená, že se vzdáte důslednosti s vědomím toho, co se vždy stane v kolech jedna, dva a šest, vzdáte se také tří slotů ve svém malém balíčku s 12 kartami pro postavy a ne. ostatní. velmi. Nezáří, nevylepšují, nehýbou se, nezabíjejí, neničí ani nedělají nic podobného užitečného. Opět platí, že na některých balíčcích mohou být tyto karty užitečné. Ale existuje spousta lepších karet, které můžete použít místo Domino, Quicksilver a America. Dejte sbohem symetrii a ahoj nepořádku. to je Marvel Snap silnice.

kudlanka

obrázek : Marvel / Druhá večeře / Kotaku

Kudlanka jako ta druhá Strážci galaxie– Související postavy mají schopnost detekce, která se objeví, když váš soupeř zahraje kartu v daném místě ve stejném tahu jako vy. Na rozdíl od Gamory, Star-Lorda nebo Rocketu však Mantis nedostává podporu a místo toho si lízne kartu z balíčku protivníka. To je zábavné a chaotické, zálohujeme to! Explodovat, explodovat Je zábavnější, když jsou věci nepředvídatelné a divoké. To se však ve většině situací velmi rychle stává mnohem méně užitečným, pokud zrovna nepoužíváte balíček, který závisí na nasbírání co největšího počtu karet. Na začátku můžete například použít sadu Devil Dinosaur Mantis. Ale kromě toho vám to nemusí být užitečné, pokud to není záměrná volba.

Počet případů, kdy lidé zahrají Mantis, dostanou kartu a pak ji nikdy nepoužijí, protože se neshoduje se synergií jejich balíčku, je vysoký. To je, pokud váš soupeř zahraje rotující kartu A Uhodnete správné umístění. Pokud to neuděláte, Kudlanka je 1/2-výkonové pseudotěžítko, které jen prosí, aby ho zabila Elektra nebo ještě něco horšího, a nemá žádný způsob, jak ho odstranit a získat cenné nemovitosti. Takže ano, zbavte se kudlanky. A když zakřičíte „No, je to součást mé zoo!“ A teď další špatné zprávy…

Podlahy v zoo

obrázek : Marvel / Druhá večeře / Kotaku

‚Zoo Deck‘ byl rozhodně jedním z nejoblíbenějších indukčních decků Explodovat, explodovatBrzy, ale tváří v tvář běžnějšímu přidávání Killmonger do hráčských balíčků se nyní ukázalo, že je to problém.

Zoo Deck je název, který komunita dává balíčkům, které shromažďují mnoho levných karet, zejména karet s jednou cenou, často se zvířaty. (Často to nestačí k ospravedlnění jména, ale stejně to jméno dostali.) Obránci slaví Umožňují vám hrát více karet v pozdějších kolech a překvapit hráče, kteří spoléhají na masivní 5 a 6 drahých karet, jako nějaký plachý parchant mezi nohama rozzuřeného obra. Až na to, že kvůli Killmongerovi jsou v podstatě k ničemu.

Killmonger se zdá být skvělou OP kartou, i když si ji mohou vyzvednout pouze hráči, kteří dosáhli úrovně balíčku 462. Za cenu pouhých 3 a sílu 3 ji lze hrát od 3. kola a zničí každou hru. karta z desky. ty a oni. a lidé ve skupině 2 Hlásí, že ho viděli ukázat hodně. Účinky jsou drsné. Jo, a Zoo Decks mohou také špatně porazit Scorpiona, čímž sníží útočnou sílu všech karet ve vaší ruce o jednu, což vás může snadno stát vyrovnaný zápas, když má většina karet s jednou cenou nízkou sílu. Takže jo, podlahy v zoo jsou zábavné…ale později to za to nestojí.