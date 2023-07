Roy: Film absolventa Srfti jde na Czech Fest | Zprávy z Kalkaty

KOLKATA: ‚Kuraas‘ — film absolventa SRFTI Sourava Royi Pochází z Paramangwy u Darjeelingu – jediná indická soutěž, která letos soutěží na 57. Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Soutěží v kategorii Proxima indicko-nepálského koprodukčního festivalu. Royův předchozí krátký film byl jediným indickým filmem vybraným pro Cinefondation 69. filmového festivalu v Cannes.

Roy, který film natáčel v čajových sídlech Mirik a Paramangwa, bude v češtině 5. července na první ze čtyř projekcí.

Za příběhem pohřešovaného psa devítileté dívky, ‚Kuraas‘ zkoumá problémy jako vesnická politika, marnost zemědělství a hyperreálný svět folklóru a mytologie. Když Roy mluvil o tom, jak ‚Guras‘ vznikl, zmínil se o tom, jak se jeho rodiče spojili s domestikovanými zvířaty, jakmile on a jeho sourozenci odešli z domova do práce. Roy viděl, jak byla jeho matka rozrušená poté, co ztratila svého psa Dingla. „Matka šla do sousedních vesnic hledat Dingla. Dojalo mě její odhodlání a odhodlání. Neodolala jsem pokušení. Moje matka pro mě byla malá holčička, která zoufale chtěla najít ztraceného psa,“ řekla.

Film je založen na titulní postavě Kurase, kterou hraje Tulsi Kawas, rodačka z vesnice Sukhim poblíž Pakrikotu. Ve filmu kromě místních talentů hrají také populární nepálští herci Kakendra Lamichanne a další. Manuka Pradhan . „Karlovarský výběr je skvělým posilovačem morálky. Vybízí také mecenáše z regionu, aby podporovali další iniciativy, jako je ta naše. Kino v našich končinách je stále v plenkách, vždy se snaží přežít, vyvíjet se a existovat. Výběry jako je tento dej nám nějakou inspiraci. Doufáme, že ano,“ řekl Roy.

Roy, vděčný za to, že dostal svou práci SRFTI, která mu změnila život, požádal kameramana Subala KR, svého mladšího z filmových škol, aby se připojil k oddělení. „Spolupráce se Sudipta Sadhu Khan na zvukovém mixu, Ankita Purkayastha za zvukový design a Lokeš Kanithi byl fascinován hudbou. Mít takové spolupracovníky je obrovská vzpruha,“ řekl.

