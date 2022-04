Při vzpomínce na Howella cítí Češi morální povinnost Ukrajině pomoci

Český ministr zahraničí John Lipavsky navštívil tento týden Washington, aby se zúčastnil pohřbu české imigrantky a bývalé americké ministryně zahraničí Madeleine. Řekl, že ruská invaze na Ukrajinu dala do popředí pozornost mnoha nových členů NATO a Evropské unie. Albrightová.

Lipovský na akci pořádané Atlantickou radou řekl: „To se nám nestane, protože jsme se spojili s těmito dvěma organizacemi.

V rozhovoru pro VOA předchozí den Lipovský diskutoval s dalšími tématy o výzvě, před kterou Ukrajina stojí, a řekl, že neschopnost Ukrajiny vstoupit do dvou západních institucí „vytvořila šedou zónu“, kterou používá ruský prezident Vladimir Putin. .

Lidé na Ukrajině „chtějí být součástí západní společnosti, chtějí demokratické volby, chtějí svobodu slova, chtějí si užívat blahobytu, který s nimi přichází,“ řekl. „Cítím, že je naší morální odpovědností jim pomoci.“

Lipavský je součástí nově vytvořené koaliční vlády, která zahrnuje jak konzervativce, tak progresivisty. Od nové české administrativy v čele s premiérem Petrem Fialou se očekává, že bude prosazovat mezinárodní zahraniční politiku prosazující demokracii a lidská práva a vrátí se do éry politického vůdce Václava Havla, který se stal dramatikem.





Během své omezené cesty do Washingtonu Lipavsky vzdal hold Howellovi, který byl připomínán na veletrhu svobody v Kapitolu v Statuary Hall’s Freedom Fair. Tam je jeho busta vedle bust Winstona Churchilla, Abrahama Lincolna a George Washingtona.

Lipavsky daroval svým americkým sponzorům kolekci Howellových fotografií, včetně fotografií Havla s Albrightovou, která se tehdy narodila v Československu a jeho otec byl členem československého velvyslanectví.

Přátelství mezi Howellem a Albrightovou znovu potvrdili Lipovský a další čeští hodnostáři, kteří přijeli do Washingtonu na pohřeb. Patří mezi ně předseda českého Senátu Miloš Vistril, předseda senátního zahraničního výboru a tři bývalí velvyslanci v USA.

Albrightové se připisuje klíčová role při vstupu České republiky a dalších zemí střední a východní Evropy do NATO.

Madeleine Albrightová to umožnila, protože věděla, že utrpěla následky politických selhání, včetně selhání americké politiky ve 30. a 40. letech, řekl Daniel Fried, bývalý americký velvyslanec v Polsku na akci Atlantic Council s Lipovským. .

„Vaklava Havla tlačil Polák Lek Walesa [then U.S. President] Bill Clinton o rozšíření NATO,“ připomněl Fried. „Jeden z jejich argumentů – byl jsem kolem, vzpomínám si – ‚my teď máme okno, abychom to udělali, vy Američané to nerozfoukejte!“ “

Fried dodal, že Howell a Wallace „by to tak neudrželi, ale víceméně to, co říkají, je jejich cesta“.

Fried, který předtím mluvil telefonicky s VOA, se postavil proti rozšířeným zprávám o „regresi“ demokratické vlády v bývalém sovětském bloku střední a východní Evropy. „S výjimkou Maďarska,“ řekl, vidí země v regionu „vracející se ke svým kořenům“ bojující za svobodu a demokracii.

Lipavský ze své strany řekl, že věří, že země v regionu byly inspirovány „demokratickou identitou“ Západu.

„Tato identita je postavena na vizi, že každý člověk může usilovat o své vlastní štěstí, a vy máte základní hodnoty, jako jsou lidská práva a nároky. [property]„Právo myslet, právo mluvit,“ řekl. „Pobaltí, střední a východní Evropa chtějí být toho součástí, součástí.“

Řekl, že ukrajinský lid „ve skutečnosti bojuje a umírá“ za stejnou volbu a udělá vše, co bude v jeho silách, aby pomohl České republice vyhrát nad Ruskem a stát se členem Klubu podobně smýšlejících zemí, jako je Evropská unie. .