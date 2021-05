IDPH doporučuje, aby školy povolily rodičům povolení a děti se rozhodly nosit masky

Share on Facebook

Nová doporučení z Iowa Department of Public Health v pátek uvedla, že školy by měly umožnit rodičům a studentům, aby mohli sami rozhodovat o nošení obličejových masek. Ředitel IDPH učinil doporučení v dopise školám, poskytovatelům péče o děti a místním zdravotním oddělením. Ředitel uvedl, že oddělení změnilo své směrnice tak, aby doporučilo, aby školy a zařízení péče o děti přistupovaly k COVID-19 jako k jiným dětským chorobám, a oddělení přezkoumává pokyny, které doporučují, aby děti vystavené COVID-19 již neměly zůstat doma, ať už či nikoli nosí masku. Okres Des Moines Public Schools District řekl KCCI, že bude masky objednávat i nadále, protože tak málo studentů bylo očkováno a do školního roku zbývají jen tři týdny. Okres uvedl, že přehodnotí některé snahy o zmírnění letních programů v naději, že v srpnu začne běžný školní rok.