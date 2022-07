Dnes v TechREG: Rezignace může zpozdit legislativu

Britský premiér dnes oznámil svou rezignaci a toto rozhodnutí může oddálit přijetí nové regulace krypto-aktiv a sektoru buy-now-pay-později. Kromě Borise Johnsona rezignovalo více než 40 vysokých úředníků a důležité klíčové pozice ve vládních resortech zůstaly neobsazené. Nové předsednictví v Radě EU nastínilo nový program na příštích šest měsíců, přičemž upřednostňuje legislativu o umělé inteligenci, dotace výrobcům čipů a digitální identitu.

Rezignace Borise Johnsona z Velké Británie může oddálit krypto legislativu a Britskou národní banku

Rezignace Borise Johnsona na post lídra Konzervativní strany a premiéra Spojeného království by mohla vést k obměně kabinetu a nutnosti obsadit klíčové důležité pozice ve vládě a dalších resortech, jako je ministerstvo financí, což by mohlo ovlivnit přijímání nových pravidel a legislativy.

To je případ vládních plánů na přijetí regulace kryptoměn, zejména regulace stablecoinů, a návrhu na přijetí nových pravidel regulujících sektor buy now, pay later (BNPL).

Fed, FinCEN a OCC naléhají na banky, aby zlepšily hloubkovou kontrolu klienta a vyhnuly se likvidaci rizik

bankovní regulátory Ve středu 6. července vydala společné prohlášení, v němž vyzvala banky, aby řádně posoudily vztahy se zákazníky a prováděly hloubkovou kontrolu zákazníků (CDD), aby zajistily, že zákazníci zabývající se právními činnostmi budou mít přístup k finančním službám. Jinými slovy, vyhnout se praktikám minimalizace rizik.

Agentury bankám připomněly, že by měly při hloubkové kontrole klienta uplatňovat přístup založený na riziku, a to i při vytváření rizikových profilů pro své zákazníky.

Nový předseda Rady EU upřednostňuje legislativu týkající se umělé inteligence, čipů a digitální identity

Česká republika 1. července přebírá od Francie předsednictví v Radě Evropské unie – a během příštího půl roku bude upřednostňovat politickou agendu EU.

Na rozdíl od francouzského předsednictví, které se soustředilo na legislativu usilující o kontrolu společností mimo EU působících v EU, jako jsou velké technologické společnosti a poskytovatelé kryptoaktiv, se Česká republika zaměří na novou legislativu, která zajistí, aby společnosti z EU měly přístup k strategické suroviny.. materiály, komponenty a mohou běžet v zabezpečených dodavatelských řetězcích IT a že celá Evropská unie urychluje digitalizaci a automatizaci svého průmyslu.

Bank of England: Digitální libry budou pravděpodobně spravovány prostřednictvím účtů

Zástupce guvernéra Bank of England John Cunliffe ve středu (6. července) během panelové diskuse řekl, že jakákoli navrhovaná digitální libra by pravděpodobně byla spravována prostřednictvím nějakého typu účtu, spíše než jako hotovost nebo bankovky, uvedla agentura Bloomberg.

„Myslím, že je vysoce nepravděpodobné, že by někdo z nás vydal digitální měnu maloobchodní centrální banky jako nástroj na doručitele,“ uvedl Cunliffe ve zprávě. „Pravděpodobně to bude nějaká forma nástrojů založených na výpočtech.“

Čínská pravidla pro export dat vstoupí v platnost v září

Čína„Kybernetický regulátor ve čtvrtek 7. července uvedl, že 1. září vstoupí v platnost nová pravidla vyžadující, aby export dat prošel bezpečnostní kontrolou. Podrobnosti o novém povinném bezpečnostním přezkumu, který má zavést Čínský úřad pro kyberprostor, byly zveřejněny ve čtvrtek. Organizátor to uvedl v prohlášení na svém oficiálním účtu WeChat.