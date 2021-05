Blackhawks Banter: Mistrovství světa, Colliton a agentura zdarma

Zdravím všechny tyto fanatiky Chicago Blackhawks Fanoušci jsou tam! Bohužel jsme jen několik týdnů před sezónou, zatímco 16 dalších fanouškovských základen si užívá hokej. Není to ale příliš překvapení a Blackhawks bude mít čas navíc, aby se zotavil, plánoval a připravil se na produktivnější sezónu 2021-22. Mezitím vás naše posádka v The Hockey Writers bude průběžně informovat o nejnovějších zprávách a aktualizacích, když budeme čekat na zahájení jejich hokejové hry v Chicagu. Prosím Připoj se Brock LovornoA Greg BoysenA Shawn Felibili Kojic Jill Pro týdenní škádlení Black Hawks. Zde jsou tři nová diskusní témata, která budou rozšířena a přidána k Blackhawks Banter Show v úterý.

Black Hawk sledovat na mistrovství světa

Ve středu bylo oznámeno, že tak učiní osm z Black Hawks Soutěžte na mistrovství světa IIHF v roce 2021 Naplánováno je v lotyšské Rize od 21. května do 6. června. Nicola BowdenA Brandon Hagel A Brandon Perry Bude hrát za Kanadu Nikita Zadorov Maxim Chalonov bude zastupovat Rusko. Kubánský Dominic Bude hrát za Českou republiku, Philip Korachev Pro Švýcarsko a Lucas Rachel Bude zastupovat Německo. Patrick Kane„Kdo vedl tým USA na tomto turnaji v letech 2018 a 2019, se letos rozhodl opustit soutěž, aby mohl trávit čas se svým šestiměsíčním synem.

Zatímco většina hráčů dává přednost soutěžit v kvalifikaci, je to zábavná alternativa pro ty, kteří nedostanou šanci. Koho z účastníků Blackhawks nejvíce rádi sledují a proč?

Shawn

Pro mě to musí být Reichel pro Německo. Pár je to jejich poslední výběr v prvním kole v Chicagu se skutečností, že jsme toho viděli jen velmi málo ve srovnání se zbytkem těch, kteří byli najati, aby reprezentovali své země, a je těžké nebýt nadšeni myšlenkou sledování Rachel konečně zazářila. Je mu teprve 19 let a již se ukázal jako superstar, nedávno vyhrál titul v Německu s Eisbärenem Berlínem.