Mastung, Pákistán: Nejméně 52 lidí bylo zabito po výbuchu v náboženském průvodu

Kvéta, Pákistán

Nejméně 52 lidí bylo zabito a desítky dalších byly zraněny při sebevražedném útoku na náboženské procesí v jihozápadním Pákistánu v pátek podle úřadů.

K výbuchu došlo v okrese Mastung v neklidné provincii Balúčistán, zatímco lidé slavili Prorokovy narozeniny, řekl CNN ministr informací provincie Jan Achakzai.

Balúčistán, největší pákistánská provincie co do oblasti, je svědkem desetiletí trvajícího povstání separatistů požadujících nezávislost na zemi, s odkazem na to, co říkají, že je státní monopol a těžba nerostných zdrojů v regionu.

Náměstek komisaře Mastung Atta Al-Moneim potvrdil CNN, že výbuch byl sebevražedný útok. Později okresní zdravotní úředník Dr. Abdul Rashid řekl, že při explozi bylo zraněno 50 lidí.

K explozi se zatím nepřihlásila žádná skupina.

Tvrdilo se, že cílem útoku byl vyšší policista zabitý při explozi.

Dodal, že vážně zranění byli převezeni do nemocnic v Quettě, hlavním městě provincie, zatímco ostatní byli ošetřeni v místní nemocnici v Mastungu.

Shaheed Nawab Ghosh Bakhsh Raisani Memorial Hospital Mastung/Handout/Reuters Po smrtícím útoku 29. září 2023 se lidé shromažďují před nemocnicí Mastung.

Achakzai řekl, že těla obětí byla také převezena do nemocnice, ale očekával, že počet obětí poroste.

Pákistánský prozatímní premiér Anwar Haq Kakar v prohlášení ostře explozi odsoudil.

V prohlášení vydaném jeho úřadem se uvádí: „Premiér vyjádřil soustrast rodinám zabitých při výbuchu. „Výzvy premiéra k odpuštění zesnulým a trpělivosti jejich rodinám.“

V prohlášení generálního inspektora se uvádí, že policie v Karáčí, největším městě Pákistánu, které je asi 600 kilometrů (370 mil) od Mastungu, dostala po explozi pokyn zpřísnit bezpečnostní opatření a zůstat ve „vysoké pohotovosti“.

Balúčistán byl v posledních měsících svědkem vlny útoků.

Minulý měsíc pákistánská armáda zmařila útok na čínské inženýry v Balúčistánu a podle policie zůstali dva militanti mrtví a čínští dělníci nezraněni.

Letos v březnu zahynulo nejméně devět policistů a 11 dalších bylo zraněno při podezření na sebevražedný atentát.