Stojí vyřezávání vašeho stylu „zlomyslné pleti“ za všechnu tu pozornost?

„Pila jsem Kool-Aid. Celkově vzato,“ kosmetička Evan Bol Říká mi, když ležím na organické matraci Hästens za 50 000 dolarů na míru v klidné béžové a bílé klinice Pacific Palisades. „Bylo mi 31, dělal jsem si botox a retinol,“ pokračuje. Nyní 45letý Paul – který se hodí do výzdoby pokoje v tenké krémové bundě z The Row, s párem náramků Cartier Love visícími na jeho zápěstí – už nedostává injekce a dává přednost „velmi čistému, zásaditému, inkluzivnímu způsobu života“. Ale jeho tvář zůstává hladká a definovaná jako tvář mnoha hvězd, kterým slouží: Zoë Kravitz, její pozitivní tvář ve tvaru V během povýšení. Bat-man během podzimních kolekcí. Salma Hayek Pinault, její uhlazené vlasy vzadu zdůrazňují její aristokratické lícní kosti Dům Gucci premiéra v New Yorku; a Laura Harrier, její tvář elegantně vytesaná jako řecká socha na Met Gala. „Tento rok jsem měl na Met 16 tváří,“ chlubí se bývalý vizážista špičkovými klienty, kteří se k němu hrnou. „Krásný sendvič“, Jeho vlastní obličejová metoda, ve které míchá a spojuje radiofrekvenční zpevňující a konturovací zařízení pro vlastní sochařské ošetření zaměřené na to, aby tvář vypadala hladká, definovaná a pozvednutá – v internetovém jazyce „vytržená“.

„Začal jsem s trendem vytrhávání kůže,“ pokračuje Paul a poplácá mě po tváři štědrým kouskem viskózního ultrazvukového gelu, který ukazuje to, co nazývá „obrácená pyramida mládí“ – hubená spodní část obličeje, výrazná čelist a masivní lícní kosti, které měly právě jsem byl převezen do jižní Francie, aby to dokreslil. Zastihl Paula při návratu ze St Tropez, kde se zábavní magnát Ari Emmanuel oženil s návrhářkou Sarah Studingerovou, které Paul věnoval svůj vlastní „svatební dort“ – čtyři „sendviče“ běžící čtyři po sobě jdoucí dny. V současnosti je to jeho nejčastější léčba. „Možná tam byl taky malý Manojic,“ mrkl, když jsem se ho zeptal, jestli se Emmanuelovi také líbí jeho služby.

Dokáže však jedna z Paulových terapeutických nabídek zjednodušit trochu zašpiněný obrázek této přepracované, nikdy neinjikované, 46leté brooklynské mámy spisovatelů? To je rozhodně příslib, který nový vyřezávaný obličejový duch drží – a nové Nový vzhled Skalpel plastického chirurga není zjevně řezán a přiváděn na místo, není nafouknutý a zmražený jehlou dermatologa, popularizovaný na sociálních sítích skupinou slavných facialistů propagujících neinvazivní techniky a požadujících čtyřmístná čísla cenovek (a dlouhé) pořadníky).

Poté, co se mě zeptal, na čem bych chtěl zapracovat – krk, linie čelistí, linie úsměvu, vše visící – Paul doporučuje „Tour De Force Sandwich“, který se stará o celý obličej a krk, který nabízí za 1 500 dolarů. . (Schůzky doma, jejichž zařízení schválená FDA s ním cestují – ať už autem, jachtou nebo soukromým letadlem – začínají na 2 000 dolarech. Horký obklad aplikovaný na různé části mého obličeje. Po hůlce přešel na jiný radiofrekvenční přístroj, Je to ruční nástroj podobný pistoli zvaný eTwo, se kterým se pohybuje malými, vakuovými sacími pohyby podél mé čelisti, lícních kostí a vlasové linie, čímž zvedá pokožku dále. Nebo dokonce zvlhčovače, kromě nějaké „tajné omáčky, „ručně namíchané sérum z přírodních faktorů, které Pol formuloval s holistickou terapeutkou péče o pleť Annee de Mamiel, aby ho nanesla jako poslední krok. Podívám se na sebe v zrcadle a skutečně si všimnu zřetelného liftingu, i když ne úplně na úrovni. Snatch Bella Hadid.„Podívej se na to obočí!“ Odpoví kamarádka kolem dvaceti, když jí pošlu selfie.Pořád to chápu!

Na manipulaci s kůží je něco příjemného, ​​dokonce i zlepšujícího náladu – intimní zážitek, na rozdíl od potřeby opravovat se, tahat, stimulovat a vstřikovat

„Myslím, že bys to měl udělat alespoň jednou za měsíc,“ říká. Lord Gavin MacLeod Valentine, kdy jsem začal přemýšlet, jak dlouho mi nový obličej vydrží. MacLeod Valentine je ve skutečnosti skutečný skotský lord, který emigroval do Spojených států na počátku 21. století. Svou cestu do světa krásy začal jako advokát společnosti Intraceuticals pro péči o pleť, raný kyslíkový faciálista, který dodával infuzi stlačeného kyslíku často používanou rozprašovací tryskou od Madonniny estetičky Michelle Beck. Natty v opasku Gucci, bundě a úzkých džínách, McLeod-Valentine drhne mou pokožku rozmáchlými pohyby rukou ve Four Seasons Spa v New Yorku a setkává se se soukromými klienty jako nedávno jmenovaná ambasadorka péče o pleť značky. Značka Augustinus Bader. Říká 38letý muž, který v roce 2017 odešel z PR na kosmetickou školu, a co je důležitější, do vesnice za Pekingem, kde trénoval tradiční techniky tvarování obličeje. McLeod-Valentine, rovněž sídlící v Los Angeles, se stejně jako Paul specializuje na přípravu akcí. „Letos jsem měl na červeném koberci na Met Gala 14 lidí,“ řekl mi, včetně Kate Moss, která přísahá na svá sezení v hodnotě 1000 dolarů, která zahrnují mikroproudovou stahovací hůlku a LED masku pro extra stimulaci kolagenu a vyživující výhody. pro jeho ruce. „Manuální metoda kůže na kůži aktivuje pokožku jiným způsobem,“ řekl mi, když mě začal doslova fackovat do obličeje pomocí velmi rychlé metody fackování („Jsem jako velmi přísná chůva!“). Můj obličej opět vypadá trochu pozdviženě a jasněji a znovu jsem zvědav, jak dlouho vydrží mávnutí mikroproudové kouzelné hůlky.

„Tito facialisté mohou pomoci v zářivém okamžiku, se svatbou, na červeném koberci,“ říká mi dermatologička Sherine Idris, M.D. z New Yorku, když se přes Zoom dostaneme k podrobnější kontrole ochabnutí. „Ale pokud chcete vypadat dobře den co den, tady jsou dermatologové. Jsme Yang Yang, kteří se specializují na obličejovou estetiku.“ Idris, který přiznává, že schůzky jsou opravdu pečlivé s obličejovými odborníky pomocí jakési metody Pol a McLeod‑

Mainstreaming Valentýna přinese kumulativní výsledky a je také realistické, jak praktické tyto protokoly jsou. „Chce to velký tlak, aby se šťáva dostala ven,“ navrhuje, a frekvence a náklady potřebné k tomu, aby byly vidět nějaké dlouhodobé výhody. Namísto toho věří v „pomalý a stabilní“, ale efektivnější přístup k modelování kůže v ordinaci: Pacient, který hledá „vytrhávací“ vzhled, může změnit objem postupným zvedáním stehů – kdy se pod kůži vkládají stehy žiletkou. stimulovat kolagen a vytáhnout tkáň nahoru – nebo můžete botox a výplně umístit do strategických oblastí, „do linie vlasů, za uši, na místa, kterých si ani nevšimnete“.